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สาเหตุสิ้น พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 หมดสติเสียชีวิต มือปราบคดีดัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 15:30 น.
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พล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 วูบเสียชีวิตที่บ้านพัก

อาลัย พล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 หมดสติที่บ้านพักเสียชีวิตสงบ ปิดตำนานมือปราบคดีดัง

เพจเฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลดอนยายหอม โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 แจ้งข่าวเศร้าและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม หมดสติที่บ้านพักถึงแก่กรรมอย่างสงบ

สำหรับ พล.ต.ต.ดร.เจริญ เป็นอดีตนายตำรวจนักสืบ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนยายหอม จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษา ด้วยความเพียรพยายามเจ้าตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16 และเลือกเหล่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน รุ่น 32 (นรต.32) ทำงานในสายงานสอบสวนและสืบสวนมาอย่างยาวนาน คลี่คลายคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญระดับประเทศมากมาย

ต่อมาก้าวขึ้นรับตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบก.น.2) ดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ขึ้นชื่อว่าทำงานยากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร หลังเกษียณอายุราชการ อดีตนายตำรวจยังคงอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม รับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งราชองครักษ์

พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ล่าสุดมีการเผยแพร่กําหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ ณ ศาลา 5 วัดตรีทศเทพวรวิหาร มีรายละเอียดดังนี้

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2569

  • เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ
  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2569

  • เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2569

  • 10.00น. ทําบุญเช้า
  • 10.30 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
  • 14.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
  • 15.00 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร

ทางครอบครัวกราบเรียนเชิญผู้เคารพรักร่วมไว้อาลัย และขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง

กำหนดการสวดอภิธรรม พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์
ภาพจาก Facebook : เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลจาก : เทศบาลตำบลดอนยายหอม

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 15:26 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 15:30 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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