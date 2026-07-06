สาเหตุสิ้น พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 หมดสติเสียชีวิต มือปราบคดีดัง
อาลัย พล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีต ผบก.น.2 หมดสติที่บ้านพักเสียชีวิตสงบ ปิดตำนานมือปราบคดีดัง
เพจเฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลดอนยายหอม โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 แจ้งข่าวเศร้าและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม หมดสติที่บ้านพักถึงแก่กรรมอย่างสงบ
สำหรับ พล.ต.ต.ดร.เจริญ เป็นอดีตนายตำรวจนักสืบ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนยายหอม จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษา ด้วยความเพียรพยายามเจ้าตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16 และเลือกเหล่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน รุ่น 32 (นรต.32) ทำงานในสายงานสอบสวนและสืบสวนมาอย่างยาวนาน คลี่คลายคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญระดับประเทศมากมาย
ต่อมาก้าวขึ้นรับตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบก.น.2) ดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ขึ้นชื่อว่าทำงานยากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร หลังเกษียณอายุราชการ อดีตนายตำรวจยังคงอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม รับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งราชองครักษ์
ล่าสุดมีการเผยแพร่กําหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ ณ ศาลา 5 วัดตรีทศเทพวรวิหาร มีรายละเอียดดังนี้
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2569
- เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2569
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2569
- 10.00น. ทําบุญเช้า
- 10.30 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
- 14.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
- 15.00 น. พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
ทางครอบครัวกราบเรียนเชิญผู้เคารพรักร่วมไว้อาลัย และขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง
ข้อมูลจาก : เทศบาลตำบลดอนยายหอม
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