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ไม่รอด! ฮ่องกงรวบชายญี่ปุ่นบินจากไทย ซุกกัญชา 22 กก. บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงคุกตลอดชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 14:33 น.
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ศุลกากรฮ่องกงจับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ลอบขนกัญชา 22 กิโลกรัมจากไทย

ศุลกากรฮ่องกงรวบชายญี่ปุ่นซุกกัญชา 22 กก. บินจากไทย มูลค่า 17 ล้านบาท พร้อมบุหรี่ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่เตรียมส่งตัวดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด อาจเจอโทษปรับ 21 ล้าน จำคุกตลอดชีวิต

เจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงประจำท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ตรวจยึดช่อดอกกัญชาต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักประมาณ 22 กิโลกรัม มูลค่าประเมินในตลาดราว 4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 17 ล้านบาท จากผู้โดยสารชายชาวญี่ปุ่นวัย 57 ปี เดินทางด้วยเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มาถึงฮ่องกง นอกจากนี้ยังพบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 98 ชิ้น ในกระเป๋ากางเกง เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมตัวทันที เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา

พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและข้อหานำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางเลือก เตรียมส่งฟ้องต่อศาลแขวงเวสต์เกาลูนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

กรมศุลกากรฮ่องกงยืนยันเดินหน้าปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรอง พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง อย่าเข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อแลกกับเงินตอบแทน ห้ามรับจ้างหรือรับฝากสิ่งของควบคุมเข้าออกฮ่องกง และไม่ควรหิ้วสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัดจากผู้อื่น

เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการประเมินความเสี่ยงและมุ่งเป้าสุ่มตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป เพื่อทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ

ตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษของฮ่องกง การลักลอบค้ายาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรง ผู้กระทำผิดมีสิทธิ์รับโทษสูงสุดคือปรับ 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทย 21 ล้านบาท และจำคุกตลอดชีวิต

ส่วนกฎหมายการนำเข้าและส่งออก ระบุว่าผู้ใดนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางเลือกมาในฮ่องกงถือว่ามีความผิด หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ต้องระวางโทษสูงสุดปรับ 2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (8.4 ล้านบาท) และจำคุก 7 ปี

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วนกรมศุลกากรฮ่องกง หมายเลข 182 8080 หรือส่งอีเมลมาที่ crimereport@customs.gov.hk รวมถึงกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ eform.cefs.gov.hk/form/ced002

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 14:33 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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