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ตำรวจสอบสวนกลาง บุกปราบหมอเถื่อน 2 จุด จบ ม.6-ปวช. ฉีดโบท๊อกให้ลูกค้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 14:04 น.
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ตำรวจสอบสวนกลาง บุกปราบคลินิกหมอเถื่อน 2 จุด จบ ม.6-ปวช. ฉีดโบท๊อกและฟิลเลอร์ให้ลูกค้า พร้อมยึดของกลางมูลค่า 2 แสนบาท

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.,พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์, พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก. กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ.) ได้นำกำลังตามคำสั่งของ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ เข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ลักลอบใช้บ้านพักฉีดเสริมความงามให้ประชาชน ตรวจยึดของกลางทั้ง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ จำนวน 66 รายการ รวมกว่า 1,110 ชิ้น มูลค่ากว่า 200,000 บาท

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับหนังสือจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ให้ตรวจสอบบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ลักลอบให้บริการฉีด โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ และฉีดยาบำรุงผิว

โดยผู้ฉีดไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หมอเถื่อน) เมื่อมีผู้บริโภคสนใจจะให้ติดต่อผ่านข้อความส่วนตัว โดยหลังโอนเงินมัดจำจะนัดหมายให้มารับบริการ ในบ้านพักส่วนตัวซึ่งถูกดัดแปลงเป็นคลินิกเถื่อน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบจนแน่ชัดว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจริง และจนนำไปสู่การวางแผนจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำหมายค้นของศาลอาญาเข้าตรวจค้น ขณะตรวจค้น พบ น.ส.ธัญญาธร (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี กำลังให้บริการฉีดโบท๊อกบริเวณใบหน้าให้กับลูกค้า จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล อีกทั้งผู้ที่ให้บริการฉีดรักษาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด

จากการสอบถาม น.ส.ธัญญาธร ให้การรับว่า ตนเองจบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากนั้น ได้ไปทำงานตามคลินิกและสถานพยาบาลเสริมความงามต่างๆ โดยทำมาประมาณ 6-7 ปี มีความรู้การฉีดยา โดยศึกษาการใช้ยา และวิธีฉีด ด้วยตนเอง จากแพทย์ประจำคลินิก หลังจากเลิกทำงานตามคลินิก ได้นำความรู้ที่ได้ มาให้บริการกับลูกค้า โดยการโฆษณาหาลูกค้าผ่านเฟซบุค ด้วยการจัดโปรโมชั่น ความสวยความงาม ฉีด โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ฉีดผิวครบวงจร ราคาเริ่มต้น 790 บาท ถึง 4,990 บาท เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 2 ปี มีลูกค้ามารับบริการวันละประมาณ 2 – 5 คน รายได้ต่อเดือนประมาณ 100,000-120,000 บาท สำหรับยาที่นำมาใช้ สั่งจากออนไลน์

เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกุม นางสาว ธัญญาธร พร้อมด้วยของกลาง 1. ยาแผนปัจจุบัน ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 24 รายการ รวม 667 ชิ้น, 2. ยาแผนปัจจุบัน ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 5 รายการ รวม 11 ชิ้น และ 3. เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ รวม 358 ชิ้น นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.เพื่อดำเนินคดี

2. บ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เข้าตรวจ ขณะเข้าตรวจค้น พบ น.ส.นวพร (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี กำลังให้บริการฉีดโบท๊อกบริเวณใบหน้าให้กับลูกค้า จากการตรวจสอบพบว่า จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล อีกทั้งผู้ที่ให้บริการฉีดรักษาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด

จากการสอบถาม น.ส.นวพร รับว่า ตนเองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากจบการศึกษาแล้ว ไปทำงานตามคลินิก สถานพยาบาลเสริมความงามอยู่หลายปี มีความรู้การฉีดยา โดยศึกษาการใช้ยาและวิธีฉีดด้วยตนเองจากแพทย์ประจำคลินิก หลังจากเลิกทำงานตามคลินิก ได้นำความรู้ที่ได้และเมื่อมีความชำนาญมากขึ้น จึงเริ่มรับลูกค้าเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนและมาจากบอกต่อกันในกลุ่ม มีบริการฉีด โบท็อก ฟิลเลอร์ ฉีดผิวหน้าใสครบวงจร ราคาเริ่มต้น 1,000-5,000 บาท โดยทำมาแล้วประมาณ 2 ปี มีลูกค้ามารับบริการวันละประมาณ 2 – 5 คน รายได้ต่อเดือน มีรายได้ประมาณ 30,000 บาท

เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกุม น.ส.นวพร พร้อมด้วยของกลาง 1. ยาแผนปัจจุบัน ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน 4 รายการ รวม 9 ชิ้น, 2. เครื่องสำอาง ไม่มีเลขจดแจ้ง จำนวน 12 รายการ รวม 51 ชิ้น, 3. เครื่องมือแพทย์ ไม่ขึ้นทะเบียน 4 ราย รวม 75 ชิ้น และ 4. เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รวม 102 ชิ้น นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี

รวมตรวจค้น 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาโดยเป็นแพทย์เถื่อน 2 ราย ตรวจยึดของกลาง รวมกว่า 205 รายการ มูลค่ากว่า 280,000 บาท โดยเป็นยามีทะเบียนตำรับยา จำนวน 24 รายการ, ยาที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา 9 รายการ, เครื่องมือแพทย์ จำนวน 4 รายการ, เครื่องสำอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จำนวน 12 รายการ, เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 66 รายการ รวมกว่า 1,110 ชิ้น มูลค่ากว่า 200,000 บาท

โดยผู้ทำการรักษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ราย, ปวช. จำนวน 1 ราย โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา

อนึ่ง การปล่อยให้บุคคลที่มิใช่แพทย์มาให้บริการรักษา ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐาน “ปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีคำสั่งทางปกครองให้ปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว หรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตได้ โด

เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม

1. กรณีสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐาน “ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ฐาน “ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ฐาน

– “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

– “ขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 14:04 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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