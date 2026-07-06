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M82 ยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กม. เปิดฟรีปลาย ส.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 16:08 น.
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สิ้นสุดรอคอย! M82 ยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กม. เปิดฟรีปลาย ส.ค. 69
กรมทางหลวง

ข่าวดีคนใช้พระราม 2 งานก่อสร้างคืบหน้า 98% เตรียมเปิดทดลองใช้ทางยกระดับ M82 ตลอดสาย 24.7 กิโลเมตร ฟรีนาน 2 ปี ก่อนเริ่มเก็บค่าผ่านทางปี 2572

กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 หรือ M82 สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ตลอดเส้นทางภายในเดือนสิงหาคม 2569 ระยะทางรวมประมาณ 24.7 กิโลเมตร โดยเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีในช่วงแรก ก่อนเริ่มเก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบในปี 2572

M82 เป็นทางยกระดับบนแนวถนนพระราม 2 หรือทางหลวงหมายเลข 35 เชื่อมต่อกับทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกที่บางขุนเทียน และสิ้นสุดที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดเส้นทางมีด่านเก็บค่าผ่านทางรวม 6 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว

มีข้อมูลเปิดเผยว่างานก่อสร้างคืบหน้าแล้วประมาณ 98% เหลือเก็บรายละเอียดอีกราว 2% ส่วนเดลินิวส์รายงานเพิ่มเติมจากนายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองว่า เบื้องต้นพร้อมเปิดทดลองให้บริการตลอดเส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 ส่วนเฟสแรกจากทางต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร เปิดทดลองใช้มาก่อนแล้ว

ข่าวดีคนใช้พระราม 2 งานก่อสร้างคืบหน้า 98%
กรมทางหลวง

วันเปิดจริงยังไม่ล็อกแน่นอน 100% ข้อมูลระบุว่าอาจอยู่ระหว่างวันที่ 21 หรือ 28 สิงหาคม 2569 และในช่วงแรกทางขึ้น-ลงบางจุดอาจยังเปิดไม่ครบเพราะยังมีงานบางส่วนต้องเก็บรายละเอียด

ช่วงเปิดทดลองใช้จะยังไม่เก็บค่าผ่านทาง และจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัย ตามข้อมูลจาก กรมทางหลวง รถยนต์ รถกระบะ และรถตู้ ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถพ่วง รถบรรทุก และรถบัสโดยสาร จำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และห้ามคนเดินเท้า จักรยาน มอเตอร์ไซค์ รถล้อเลื่อน และรถสามล้อใช้เส้นทางนี้

ข่าวดีคนใช้พระราม 2 งานก่อสร้างคืบหน้า 98% เตรียมเปิดทดลองใช้ทางยกระดับ M82 ตลอดสาย 24.7 กิโลเมตร ฟรีนาน 2 ปี
กรมทางหลวง

ถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลักออกจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และภาคใต้ ที่เผชิญปัญหารถติดและงานก่อสร้างต่อเนื่องมานาน การเปิด M82 จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้เดินทางลงใต้และไปฝั่งสมุทรสาคร-บ้านแพ้ว แต่ยังต้องติดตามปริมาณรถและการบริหารจราจรในช่วงเปิดทดลองจริง

ด้านงานระบบบริหารและบำรุงรักษา หรือ O&M ของ M82 ยังอยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP โดย เดลินิวส์ รายงานว่ามีผู้ยื่นประมูล 2 กลุ่ม ได้แก่ BEM และกลุ่ม DMT ร่วมกับ STEC คาดลงนามสัญญาภายในปี 2569 เริ่มก่อสร้างงานระบบต้นปี 2570 เปิดบริการเต็มระบบปลายปี 2571 และเริ่มเก็บค่าผ่านทางหลังเทศกาลปีใหม่ 2572

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 16:08 น.
73
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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