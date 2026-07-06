ข่าวการเมือง
ก.ต. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “วีระพงศ์ สุดาวงศ์” นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 เริ่ม 1 ต.ค.
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “วีระพงศ์ สุดาวงศ์” นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 เริ่ม 1 ต.ค. เตรียมนำความกราบบังคมทูล
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีการประชุมวาระสำคัญ คือ การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการวาระวันที่ 1 ตุลาคม 2569
ก่อนที่ที่ประชุมแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไป
สำหรับนายวีระพงศ์ ปัจจุบันดำรงรองประธานศาลฎีกา จบนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง , เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตฑิตยสภา
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