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สาวงัดคลิปอดีตผัวซ้อม 7 ปี เตะ-ตีจนป่วยซึมเศร้า ตอนท้องก็ไม่เว้น หวังจบชีวิตหลายครั้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 14:03 น.
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สาวงัดวงจรปิดแฉอดีตสามีทำร้ายร่างกาย

สาวงัดวงจรปิดเผยอดีตสามีทำร้ายร่างกายตลอด 7 ปี ถูกเตะจนแขนหัก-ตีจนหน้าแหก ไม่เคยบอกใครเพราะรัก ชี้ถูกตบจนป่วยซึมเศร้า พยายามจบชีวิตหลายครั้งกว่าจะผ่านมาได้

โซเชียลแห่ส่งกำลังใจ กรณีหญิงสาวโพสต์เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์เกือบ 7 ปีมีลูกด้วยกัน 2 คน ถูกอดีตสามีใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายเธอมาตลอด ทั้งเตะจนแขนหักเข้าเฝือก ตีจนหัวแตกหน้าแหก ใบหน้ามีบาดแผล เจ็บทั้งกาย ทั้งใจและคำพูด แต่ที่ผ่านมาเลือกปกป้องฝ่ายชาย ปิดปากเงียบมาตลอด อ้างกับคนอื่นว่าล้มตกบันได ประตูตีหน้า หรือหมาชนกรงเพราะความรัก อีกทั้งช่วงตั้งท้อง 8 เดือนยังโดนทำร้าย

หลังเลิกรากันไม่ถึง 3 เดือน แฟนใหม่ของฝ่ายชายทักมาด่าทั้งที่ตนเองอยู่ในที่ของตัวเอง ไม่เคยไประรานใคร ส่วนฝ่ายชายเลือกปกป้องคนใหม่จนทำให้เธอหมดความอดทน ตัดสินใจนำคลิปวงจรปิดเหตุการณ์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มาโพสต์ประจาน ภาพในคลิปเห็นฝ่ายชายใส่กางเกงในตัวเดียวหยิบไม้ถูกพื้นมาตีทำร้ายร่างกาย พร้อมงัดภาพเบ้าตาฟกช้ำรุนแรงมาเป็นหลักฐาน ประกาศจบความสัมพันธ์กับทุกคนในทุกฐานะ และต้องการให้ทุกคนรับรู้ความจริงว่าฝ่ายชายไม่ได้ดีอย่างที่คิด

ต่อมาฝ่ายชายออกมายอมรับว่าผิดตรงที่ตนทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง แต่อ้างว่าไม่มีใครรู้เบื้องลึกว่าอดีตคนรักอาทรัพย์สินไปจำนำและขาย ทำให้เขาต้องรับใช้หนี้สินและเจอแต่คำโกหกซ้ำ ๆ ซาก ๆ

จากนั้นฝ่ายหญิงไม่รอช้า แคปโพสต์ของอีกฝ่ายสวนกลับทันทีว่าตลอด 7 ปีที่คบกัน เป็นคนซื้อของใช้ในบ้านทุกชิ้น ทั้งแอร์ โซฟา ตู้ เตียง เครื่องซักผ้า และรับผิดชอบค่ากินอยู่ของอดีตสามีรวมถึงลูกทั้งหมด รวมทั้งค่าเน็ตอาทิตย์ละ 150 บาทรวมทั้งสิ้น 7 ปีที่ตนเป็นคนจ่ายให้ มันเกินครึ่งที่ใช้หนี้แล้ว เธออธิบายต่อว่า “ใช้หนี้ให้ 160,000 บาท เอาทองออก 50,000 บาท เบ็ดเสร็จ 210,000 บาท” ตั้งคำถามว่าตนอยู่กับอีกฝ่ายมา 7 ปี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมกันตั้งเท่าไหร่ ยืนยันว่าสาเหตุที่ฝ่ายชายกระทืบในคลิปเพราะเธอไปด่าแฟนใหม่ ไม่ใช่เรื่องหนี้สินตามที่กล่าวอ้างเพื่อโยนความผิด

เธอเล่าเพิ่มว่าอดีตสามีไม่ดูแลเอาใจใส่ ถูกกระทืบตอนพี่ท้อง 8 เดือน ทั้งยังปล่อยให้ไปหาหมอคนเดียวตั้งแต่ตั้งท้องยันคลอด หลังคลอดต้องรับภาระพาลูกไปหาหมอคนเดียวทุกเดือน ไม่รู้วิธีชงนมให้ลูก ไม่เคยอาบน้ำให้ลูกสักครั้งตั้งแต่เกิด อ้างว่าตอนลูกป่วยนอนโรงพยาบาลก็ไม่เคยมาเยี่ยม กลับไปเล่นการพนันจนสว่างหน้าตาเฉย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจากการใช้ความรุนแรงทำให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องพบแพทย์เพื่อรักษา เคยถึงขั้นเกลียดลูกตัวเองเพราะคิดว่าการมีลูกทำให้ฝ่ายชายเปลี่ยนไปและนอกใจ พยายามคิดสั้นหลายครั้ง ทั้งเดินออกมาคนเดียวเปลี่ยว ๆ
ถึงขั้นหอบลูกหนีเข้าป่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ไม่เคยมีใครถามว่าเธอเจออะไรมาบ้าง

อย่างไรก็ดีมีผู้เข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าการออกมาแฉคลิปและประจานฝ่ายชายในโซเชียลไม่กลัวอดีตคนรักคิดสั้นหรอ เธอตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่า “หนูก็ทำเหมือนที่มันทำกับหนูนั่นแหละ” พร้อมฝากข้อความทิ้งท้ายถึงแฟนใหม่ว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะกลับไปแย่งสามีคืน เชิญรักกันให้เต็มที่

ทั้งสองเลิกรากันมา 3 เดือนกว่าแล้ว ตอนนี้แค่อยากให้ฝ่ายชายรับรู้รสชาติของการกินไม่ได้ นอนไม่หลับ สะดุ้งตื่นและหวาดระแวงทั้งคืน เหมือนที่ตนเองเคยเผชิญ และอยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กันเสมอมา อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 14:03 น.
57
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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