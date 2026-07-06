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7-11 เดินหน้าฟ้อง ไนกี้ หลังเตรียมวางจำหน่ายรองเท้า สีคล้ายแบรนด์ตนเอง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 12:48 น.
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7-11 เดินหน้าฟ้อง ไนกี้ หลังเตรียมวางจำหน่ายรองเท้า สีคล้ายแบรนด์ตนเอง รวมถึงจะวางจำหน่ายในวันที่ 11 กรกฎาคมด้วย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าบริษัท 7-11 ได้ทำการยื่นฟ้องบริษัทไนกี้ บริษัทรองเท้าชื่อดัง ต่อศาลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่ทางไนกี้จะวางจำหน่ายรองเท้าที่มีสีเขียวส้มและแดงในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ หรือวันที่เรียกว่าวันเซเว่นอีเลฟเว่น

โดยในข้อกฎหมายระบุว่า วันวางจำหน่ายนั้นตรงกับวันเกิดของร้านสะดวกซื้อ และแสดงให้เห็นชัดว่าทางไนกี้ การเพิกเฉยต่อสิทธิของ 7-11 อย่างไร้ความรู้สึกและมีเจตนาร้าย เนื่องจากมีการนำแบรนด์ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกับเรากำลังจะเปิดตัวกิจกรรมสำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งตรงกับวันครบรอบของเราหรือเซเว่นอีเลฟเว่น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อปกป้องแบรนด์ของเรา

ทางร้านสะดวกซื้อเจ้าดังระบุอีกด้วยว่า ทางบริษัทได้ใช้การผสมผสานสีส้ม สีเขียว และสีแดงมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ทั้งในป้ายหน้าร้าน สื่อโฆษณา สินค้าทั่วไป รองเท้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สำหรับการออกแบบดังกล่าวอีกด้วย

โดยดีไซน์ของรองเท้านั้นมีเจตนาถูกออกแบบ ให้มีลักษณะชวนให้นึกถึงแบรนด์ของตน เพื่ออาศัยประโยชน์จากการเป็นที่รู้จักของแบรนด์ โดยระบุในคำฟ้องว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผิดว่ารองเท้านี้ได้รับการสนับสนุนหรือรับรอง 7-11 ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ

ซึ่งทาง 7-11 พยายามแจ้งต่อไนกี้หลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังเพิกเฉยและเดินหน้าโฆษณาต่อ และนำไปสู่การฟ้องร้องในที่สุด

ขณะที่ทางไนกี้ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือแถลงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 12:48 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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