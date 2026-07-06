รู้ผลคืนนี้ ผลสอบ ขรก.ท้องถิ่น 1.5 หมื่นคน หากคะแนนผิดปกติยกเลิกบัญชีทันที
รมช.มหาดไทย “วรศิษฎ์” เผยผลตรวจกระดาษคำตอบกับคะแนนประกาศของผู้บรรจุ 15,000 คน คาดเสร็จดึกคืนนี้ DSI และ ป.ป.ท. ร่วมตรวจสอบด้วย
รมช.มหาดไทย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ระบุผลตรวจสอบคะแนนสอบกับกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คน คาดแล้วเสร็จในช่วงดึกคืนวันที่ 6 ก.ค. นี้ หากพบคะแนนไม่ตรงกัน จะเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) พิจารณายกเลิกบัญชีทันที
วรศิษฎ์ให้สัมภาษณ์ที่อาคารรัฐสภาเมื่อเช้าวันเดียวกัน ว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการเทียบระหว่างผลคะแนนที่ประกาศไปแล้วกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบจริง โดยมี DSI และ ป.ป.ท. ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการตรวจสอบด้วย
แยก 2 กลุ่ม คุ้มครองคนสอบได้จริง
วรศิษฎ์อธิบายว่าในบัญชีผู้ผ่านการบรรจุ 15,000 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเอง และกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติ โดยกลุ่มแรกจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ไว้ ส่วนกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติจะถูกดึงออกจากบัญชี และให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดมาขึ้นมาแทน ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ต้องจัดสอบใหม่
5 เจ้าหน้าที่ สถ. รอรายงานปลัดก่อนตั้งคณะกรรมการ
สำหรับความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 5 ราย ซึ่งมีกระแสว่ารวมถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดี วรศิษฎ์ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทย แม้ว่ากำหนดครบเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงจะผ่านมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. แล้วก็ตาม
วรศิษฎ์กล่าวว่าหากผลตรวจสอบคะแนนชัดเจน จะเสนอเรื่องเข้า ก.กลาง ซึ่งมีอำนาจยกเลิกบัญชี และหากผู้ที่คะแนนผิดปกติพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริต จะดำเนินการสืบสาวต่อและพิจารณาโทษอาญาตามความเหมาะสม ส่วนจะถือเป็นความผิดอาญาหรือไม่นั้น ต้องรอผลการสืบสวนก่อน ยังไม่ตัดสิน
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