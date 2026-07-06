ข่าวต่างประเทศ

โทษเท่าผู้ใหญ่! เด็กชาย 13 ฆ่าน้องในบ้าน 2 ราย ศาลสหรัฐฯ สั่งคุก 100 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:55 น.
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โทษเท่าผู้ใหญ่! เด็กชาย 13 ฆ่าน้องในบ้าน 2 ราย ศาลสหรัฐฯ สั่งคุก 100 ปี
ภาพจำลองเหตุการณ์สำหรับประกอบข่าวเท่านั้น

ย้อนคดีสะเทือน เด็กชายวัย 13 ปีในรัฐอินเดียนา สังหารเด็กเล็กในบ้าน 2 รายภายใน 81 วัน ปี 2017 ก่อนถูกศาลผู้ใหญ่ตัดสินจำคุก 100 ปีในปี 2022 คดีกลับมาเป็นที่สนใจหลังสื่อต่างประเทศหยิบมาถกประเด็นสุขภาพจิตเยาวชน

เด็กชายวัย 13 ปีในรัฐอินเดียนา สหรัฐฯ สังหารเด็กเล็ก 2 รายที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันภายในช่วงเวลาไม่ถึง 3 เดือน ศาลตัดสินจำคุก 100 ปี คดีนี้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลัง The Times of India เผยแพร่บทความตั้งคำถามถึงสุขภาพจิตเด็กและกระบวนการยุติธรรมเยาวชน เมื่อเดือนมิถุนายน 2026

วันที่ 1 พฤษภาคม 2017 เจ้าหน้าที่พบ Desiree McCartney วัย 23 เดือน หมดสติที่บ้านในเมือง Osgood เขต Ripley County รัฐอินเดียนา เธอเสียชีวิตที่ Cincinnati Children’s Hospital 5 วันต่อมา จากนั้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2017 หรือ 81 วันให้หลัง Nathaniel Ritz วัย 11 เดือน ถูกพบหมดสติและเสียชีวิตในวันเดียวกัน

ผู้ก่อเหตุคือ Nickalas James Kedrowitz ซึ่งขณะนั้นอายุ 13 ปี เจ้าหน้าที่จับกุมเขาในปี 2018 หลังการสอบสวนเชื่อมโยงเขาเข้ากับการเสียชีวิตของเด็กทั้งสองราย

ฝ่ายจำเลยยกประเด็นสุขภาพจิตและอายุของ Kedrowitz ขณะก่อเหตุ แต่ในปี 2019 ศาลวินิจฉัยว่าเขามีสภาพจิตพร้อมเข้ารับการพิจารณาคดี และอนุมัติให้โอนคดีจากศาลเยาวชนไปดำเนินการในศาลผู้ใหญ่ตามที่อัยการร้องขอ

เดือนสิงหาคม 2021 คณะลูกขุนของ Ripley County ตัดสินว่า Kedrowitz มีความผิดฐานฆาตกรรม 2 กระทง และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ศาลสั่งจำคุก 50 ปีต่อหนึ่งคดี รวมโทษ 100 ปีโดยให้รับโทษต่อเนื่องกัน ตามที่ WLWT รายงาน

อุทธรณ์ไม่เป็นผล

Kedrowitz ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์อินเดียนายืนคำพิพากษาเดิมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 โดยไม่เห็นว่ามีเหตุอันควรเพิกถอน จากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2023 ศาลสูงอินเดียนาปฏิเสธรับโอนคดี ถือว่ากระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง แม้ประธานศาลสูงบางส่วนแสดงความเห็นแย้งในประเด็นความเหมาะสมของโทษจำคุก 100 ปีสำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน ตาม Juvenile Law Center

คดีของ Kedrowitz กลับมาอยู่ในความสนใจในฐานะกรณีศึกษา ไม่ใช่ในฐานะข่าวคำพิพากษาใหม่ ประเด็นที่สื่อและนักวิชาการหยิบมาถกคือ ระบบยุติธรรมควรพิจารณาอายุและสุขภาพจิตของผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนอย่างไร และโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยพฤตินัยสำหรับเด็กสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ปัจจุบัน Kedrowitz รับโทษอยู่ในเรือนจำของรัฐอินเดียนา หากไม่มีการลดโทษหรืออภัยโทษ เขาจะพ้นโทษเมื่ออายุกว่า 110 ปี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:55 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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