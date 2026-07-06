คดีสลด อินฟลูฯ แม่ลูกสองถูกแฟนเก่าแทงดับ หลังเพิ่งเลิกรา ทิ้งลูกชายกำพร้าแม่
เปิดปมสังหาร! อินฟลูเอนเซอร์แม่ลูกสองชาวบราซิลถูกอดีตแฟนหนุ่มบุกแทงดับ เผยเหตุลงมือหลังเพิ่งเลิกรากัน ทิ้งลูกชายกำพร้าแม่
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญ กรณี คาโรล เบลชิออร์ (Karol Belchior) อินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ลูกหนึ่งวัย 27 ปี เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมในย่านดิอาเดมา เมืองโอรีซงชี ประเทศบราซิล ถูกอดีตแฟนหนุ่มวัย 26 ปีดักรออยู่ที่บ้านและใช้อาวุธมีดบุกทำร้ายคาโรลขณะเพิ่งกลับจากงานปาร์ตี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเมืองโอรีซงชีหลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมตั้งข้อหาฆาตกรรม จากนั้นตำรวจและทีมนิติเวชลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที ตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนคดีเพิ่มเติม ฝั่งพยานให้การว่าทั้งคู่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันได้ไม่นาน
สำหรับ คาโรล เบลชิออร์ มียอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียประมาณ 500,000 คน ปกติมักจะโพสต์เรื่องราวชีวิตประจำวัน วิดีโอออกกำลังกาย ภาพครอบครัว และโปรโมตแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งโพสต์สุดท้ายของคาโรลคือภาพขณะไปร่วมงานปาร์ตี้ในคืนวันศุกร์
ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คาโรลโพสต์ข้อความถึงความรักและการเลิกรา เนื้อหาระบุว่าหาเงินจ่ายทุกอย่างและดูแลตัวเองได้ ถ้าผู้ชายไม่ปกป้อง ไม่ทำให้รู้สึกเป็นที่รัก หรือไม่ให้เกียรติกัน ก็ไม่รู้จะมีผู้ชายไปทำไม
ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโลกออนไลน์
คุณลุงของคาโรลซึ่งทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เช่นกัน เล่าว่าหลานสาวเป็นคนร่าเริง ยิ้มง่าย มีความฝันและแผนการในอนาคตมากมาย แต่น่าเศร้าที่ความฝันต้องจบลงด้วยน้ำมือของคนที่บอกว่ารักเธอ
ญาติอีกคนโพสต์แสดงความเสียใจที่ลูกชายต้องเติบโตมาโดยไม่มีแม่
อย่างไรก็ดี ผู้ติดตามและเพื่อนในโซเชียลมีเดียต่างร่วมไว้อาลัย พร้อมยกย่องว่าคาโรลเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและความฝัน
ข้อมูลจาก : thesun
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