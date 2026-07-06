ด่วน! ศาลยกฟ้อง ม.112-ม.116 “ทานตะวัน” และพวกกรณีทำโพลขบวนเสด็จ
ศาลยกฟ้อง ม.112 และ ม.116 ทานตะวันและพวกรวม 7 คน กรณีทำโพลขบวนเสด็จ ศาลเห็นว่าเป็นแค่การตั้งคำถาม ไม่ได้มุ่งถึงบุคคลใด
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ แจ้งข่าวว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษายกฟ้อง ม112 – ม.116 ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และพวกรวม 7 คน กรณีทำโพลสำรวจความคิดเห็นเรื่องขบวนเสด็จ บริเวณห้างสรรพสินค้าพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา
ศาลเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 – 2 การกระทำเพียงการตั้งคำถามเกี่ยวกับขบวนเสด็จข้อความไม่ได้มุ่งถึงบุคคลใดไม่มีพระนามของสมาชิกราชวงศ์ จึงไม่ใช่ การกระทำที่เข้าองค์ประกอบ มาตรา 112
จากทางนำสืบจำเลยทั้งหมดไม่ได้มีการปราศรัยที่เป็นการหมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย ต่อพระมหากษัตริย์
แม้จำเลยที่ 1 – 2 จะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูสามนิ้วก็เป็นการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพของบุคคลอาจมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เมื่อการกระทำของจำเลยอยู่ภายใต้ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ทั้งทางนำสืบไม่ปรากฏถึงความวุ่นวายที่จะก่อความไม่สงบในราชอาณาจักรฯ หรือทำให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 116 ด้วย
ขณะที่ ตะวัน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงคดีดังกล่าวว่า “ยกฟ้อง 112,116 คั้บโผ้มม”
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