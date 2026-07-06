ไฟไหม้คอนโด 8 ชั้น ย่านลาดพร้าว เพลิงลุกชั้น 5 พบผู้ติดค้าง 1 ราย
เช้าวันที่ 6 ก.ค. 2569 เพลิงลุกชั้น 5 คอนโด 8 ชั้น ย่านลาดพร้าว ควันปกคลุมอาคาร ผู้พักอาศัยอพยพแล้ว เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ติดค้าง 1 ราย
เพลิงไหม้คอนโดมิเนียม 8 ชั้น ย่านลาดพร้าว กทม. เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 6 ก.ค. 2569 ไฟลุกที่ชั้น 5 ควันดำปกคลุมทั่วอาคาร พบผู้ติดค้างอยู่ภายใน 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือแล้ว
Fire & Rescue Thailand รายงานว่า ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุและประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวระดมกำลังพร้อมรถดับเพลิงรุดเข้าพื้นที่ทันที
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น เพลิงลุกบริเวณชั้น 5 ส่งควันจำนวนมากเข้าปกคลุมภายในอาคาร ผู้พักอาศัยทยอยอพยพออกนอกพื้นที่แล้ว
เบื้องต้นพบผู้ติดค้างอยู่ในอาคาร 1 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเข้าช่วยและตรวจสอบพื้นที่ทุกจุดเพื่อป้องกันผู้ตกค้างเพิ่มเติม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง เพื่อควบคุมไม่ให้ลุกลามไปยังชั้นและห้องพักโดยรอบ สถานการณ์ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการ
ผู้ที่พักอาศัยในอาคารใกล้เคียงควรหลีกเลี่ยงพื้นที่และติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
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