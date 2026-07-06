ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” แฉมีคนต่อสายมาเพียบ เสนอใส่ซอง หลังรับเคสนักการเมืองรุมนักข่าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:19 น.
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กัน จอมพลัง แฉมีคนต่อสายมาเพียบ อ้างชื่อ อ้างพรรค เสนอใส่ซองแล้วแยกย้าย หลังรับเคสนักการเมืองรุมนักข่าว ลั่นโคตรไม่ชอบ

จากกรณีที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่มีนักข่าวมาร้องเรียน โดยระบุว่า “นักข่าวไปหาข้อมูลว่านักการเมืองคนนึงเป็นคณะทำงานท่านนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ แต่นักการเมืองไม่พอใจจึงไปเผชิญหน้ากับนักข่าวที่คอนโด คุยกันซักพักแยกย้าย นักข่าวกลัวไม่ปลอดภัยจึงไปขอกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน แต่ไม่จบนักการเมืองพาพวกตามมาหาถึงห้องวงจรปิดในคอนโด เปิดห้องเข้ามาทำร้ายคนในห้อง หลังจากนั้นเอาเฟลชไดร์นักข่าวที่เสียบไว้ตรงกล้องวงจรปิดไปด้วย

นักการเมืองมีภาพคู่กับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายท่านได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งมากมายจึงกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอให้ผมช่วย พรุ่งนี้นักข่าวมาหาผมครับ”

ก่อนจะเขียนคอมเม้นท์ปิดท้ายว่า “พอผมรับเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ทักมาหาผมหลายคนเลย แต่ทุกคนเข้าใจแล้วครับว่าตรงไปตรงมาครับ” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้อัปเดตประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “พอผมรับเคสนักข่าวถูก นักการเมือง พาพวกไปหาบนคอนโดทำร้ายคนในห้อง มีนักการเมืองคนอื่นต่อสายหาผมหลายคน เพราะนักการเมืองที่ก่อเหตุขอให้พวกเค้าคุยกับผม สรุปผมไม่รับเคลียร์

อ้างพรรค อ้างชื่อนักการเมืองเต็มไปหมด และ เคสนี่คือเคสที่คนต่อสายมาหาผมเยอะที่สุด ไม่รู้ ว่าใหญ่มาจากไหน เห็นภาพถ่ายรูปคู่กับคนใหญ่คนโตเยอะแยะมากมาย บอกไว้ให้เลยนะ สิ่งที่ผมโคตรไม่ชอบเลย คือการจะเอาผู้ใหญ่มากดผมให้ยอม ยิ่งทําแบบนี้ ผมยิ่งไม่ยอม แล้วไอ้คําว่าใส่ซองแล้วแยกย้ายคืออะไรวะ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:19 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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