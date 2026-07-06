บันเทิง

เปิดบ้าน “ซานิ” คฤหาสน์กลางธรรมชาติ เผยทำไมไม่แต่งงาน จากห้องเช่า 28 ตร.ม. จนมีบ้านหลังฝัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:21 น.
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เปิดบ้าน "ซานิ" คฤหาสน์กลางธรรมชาติ เผยทำไมไม่แต่งงาน จากห้องเช่า 28 ตร.ม. จนมีบ้านหลังฝัน
ภาพจาก : ตีท้ายครัว

รายการตีท้ายครัวบุกเปิดบ้านหลังใหม่ของ ซานิ นิภาภรณ์ เป็นครั้งแรก เจาะสไตล์ตกแต่ง ฟังชีวิตสู้จากห้องเช่าเล็กกับแม่ และเหตุผลแท้จริงที่เลือกไม่แต่งงาน

รายการตีท้ายครัวพาเปิดบ้านหลังใหม่ของ ซานิ นิภาภรณ์ นักร้องและพิธีกรชื่อดัง เป็นรายการแรก บ้านหลังนี้ตั้งอยู่กลางธรรมชาติ เริ่มจากการซื้อที่ดินช่วงโควิดเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน ก่อนพัฒนาเป็นบ้านที่ซานิติดตลกเองว่า “วิวส่งบ้านส่งคน ส่วนคนส่งไฟแนนซ์อยู่ค่ะ”

บ้านตกแต่งด้วยโทนสีน้ำเงิน แดง และเขียว ให้ความรู้สึกเหมือนช่วงคริสต์มาส พื้นชั้นล่างปูด้วยไม้ตามที่แม่ขอ เพราะแม่บอกว่า “ข้างล่างไม้เถอะลูก แม่เดินแล้วสบายเท้า มันอบอุ่นกว่า” ระเบียงชั้นบนเปิดรับวิวธรรมชาติ เป็นมุมที่ทั้งซานิและพิธีกรเห็นตรงกันว่าต้องนั่งจิบกาแฟตอนเช้า

รายการตีท้ายครัวพาเปิดบ้านหลังใหม่ของ ซานิ นิภาภรณ์ นักร้องและพิธีกรชื่อดัง
ภาพจาก : ตีท้ายครัว

กว่าจะมีบ้านหลังนี้ ซานิและแม่ผ่านช่วงยากลำบากมาด้วยกัน อดีตทั้งคู่อยู่ในคอนโดขนาด 28 ตารางเมตร แม่ตื่นตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง นั่งรถเมล์ 2-3 ต่อจากบางนาเพื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนย่านสีลม บางวันแม่อดกินข้าวเพื่อให้ลูกได้กินก่อน ซานิเล่าว่าประสบการณ์นั้นทำให้เธอทำงานหนักโดยไม่หยุด “หัวซุกหัวซุน” ตลอด เพราะไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่

รายการตีท้ายครัวบุกเปิดบ้านหลังใหม่ของ ซานิ นิภาภรณ์ เป็นครั้งแรก
ภาพจาก : ตีท้ายครัว

ความรักที่มีต่อแม่คือเหตุผลที่ซานิเลิกคิดเรื่องแต่งงาน เธอเผยว่าช่วงวัยรุ่นเคยถูกขอแต่งงาน แต่ตัดสินใจเลิกไป เพราะรู้สึกว่ายังดูแลพ่อแม่ไม่เสร็จ พอโตขึ้นและทำทุกอย่างให้ครอบครัวได้แล้ว กลับพบว่า “ความสุขจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องของการแต่งงาน” เธอบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตคือแม่จากไป และแค่เห็นแม่ยิ้มก็พอแล้ว

ความรักที่มีต่อแม่คือเหตุผลที่ซานิเลิกคิดเรื่องแต่งงาน
ภาพจาก : ตีท้ายครัว

ภายในบ้านยังมีมุมที่แสดงความผูกพันกับสิ่งของรอบข้าง ซานิเก็บตุ๊กตาชื่อ น้องมีอา และ พี่ลิง ที่อยู่ด้วยกันมา 40 ปี พกติดรถทุกเที่ยว บอกว่ายามขับรถเส้นทางเปลี่ยวกลางคืน มีตุ๊กตาไว้เหมือนมีเพื่อนเคียงข้าง

น้องมีอา และ พี่ลิง
ภาพจาก : ตีท้ายครัว

เรื่องที่หลายคนไม่คาดว่าจะทำให้ซานิร้องไห้คือต้นมะขามเทศด่าง ต้นไม้ต้นแรกที่เธอซื้อมาเพื่อปลูกในสวน แต่ย้ายไปไว้ตรงไหนก็ยืนต้นตาย เธอกังวลกับต้นไม้ตลอด จนนักจัดสวนย้ายไปไว้บริเวณโถงบันได วันที่ซานิเดินขึ้นบันไดแล้วเห็นต้นไม้อยู่ในมุมที่ลงตัว เธอวิ่งไปบอกครูนักจัดสวนทันทีว่าร้องไห้เลย ทั้งที่ไม่เคยร้องไห้กับต้นไม้มาก่อน

ภาพจาก : IG/Zanizina
ภาพจาก : IG/Zanizina
ภาพจาก : IG/Zanizina
ภาพจาก : IG/Zanizina
ภาพจาก : ตีท้ายครัว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:21 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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