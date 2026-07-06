เช็กด่วน! พายุไมสัก 6 ก.ค. 69 เตือนเหนือ-กลางรับมือฝนตกหนัก ระวังคลื่นสูง 2 เมตร
เตรียมรับมือ! พายุโซนร้อนไมสักอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน เตือนภาคกลาง-เหนือรับมือฝนตกหนัก ชาวเรือต้องเฝ้าระวังคลื่นสูงกว่า 2 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนสถานการณ์สภาพอากาศ เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 พายุโซนร้อนไมสัก (MAYSAK) อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว ศูนย์กลางพายุเคลื่อนตัวอยู่บริเวณมณฑลกว่างซี ประเทศจีน (ละติจูด 25.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออก) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และเตรียมสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไป
แม้อิทธิพลของพายุลูกนี้จะลดลง แต่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ดังนี้
- ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : มีฝนตกหนักมากบางแห่ง
- ภาคกลางและภาคตะวันออก : มีฝนตกหนักบางพื้นที่
- ภาคใต้ : มีฝนน้อย
ส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง
เพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนวางแผนใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างรอบคอบ สามารถติดตามประกาศข้อมูลสภาพอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทรสอบถามสายด่วน 0-2399-4012-13 และ 1182
ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา
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