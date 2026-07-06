ผู้จัดการธนาคารเกาหลีใต้ โดนจับยักยอกเงิน 70 ล้าน ใช้ธนบัตรลายการ์ตูนตบตา
ผู้จัดการธนาคารเกาหลีใต้ โดนจับยักยอกเงิน 70 ล้านวอน ใช้ธนบัตรลายการ์ตูนตบตา และอาศัยว่าไม่มีใครตรวจสอบตู้เซฟ สุดท้ายไปไม่รอด
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศเกาหลีใต้ได้จับกุมผู้จัดการธนาคารแซ-มา-อึล เครดิต ยูเนียน สาขาคย็องจู ภายหลังจากที่เขาได้ยักยอกเงินจากธนาคาร
โดยผู้จัดการธนาคารได้สารภาพว่าเขาได้ทำจริง โดยเขาถอนเงินออกไป 1.5 ล้านบาท (70 ล้านวอน) อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์เกาหลีหลังจากที่เขาใช้ธนบัตรปลอมซึ่งมีใบหน้าของสัตว์และภาพการ์ตูนเพื่อพยายามปกปิดว่าเงินหายไป
แม้ว่าหากดูไกลๆก็จะดูออกทันทีว่าเป็นธนบัตรปลอม แต่ว่าผู้ก่อเหตุอาศัยว่าธนาคารที่เขาประจำการเป็นธนาคารขนาดเล็ก และมีเพียงพนักงานแค่ 2 คนเท่านั้นที่เข้าไปในตู้เซฟเก็บเงินได้ ซึ่งผู้ก่อเหตุพยายามรับหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตู้เซฟและอาศัยจังหวะดังกล่าวสลับเงินจริงกับเงินปลอม ขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุลงมือมานานเพียงใด
อย่างไรก็ตามแผนของเขาก็ถูกเปิดโปงหลังจากที่พนักงานพบความผิดปกติและแจ้งทางผู้บริหารและนำไปสู่การแจ้งตำรวจ โดยพนักงานคนดังกล่าวได้มอบตัว 2 สัปดาห์ถัดมา
ขณะที่ทางธนาคารได้ออกมาแถลงว่าพวกเขาได้ไล่ผู้จัดการคนดังกล่าวออกแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินที่ถูกยักยอกให้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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