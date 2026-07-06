การเงินเศรษฐกิจ

10 จังหวัดเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุด ทั้งประเทศ ต่ำสุดในรอบ 75 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:02 น.
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10 จังหวัดเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุด ทั้งประเทศ ต่ำสุดในรอบ 75 ปี

10 จังหวัดเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุดปี 2568 สมุทรสงครามครองอันดับ 1 เด็กเกิดใหม่เพียง 598 คน ต่ำสุดในรอบ 75 ปี ขณะที่ไทยเผชิญ ตายมากกว่าเกิด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรประจำปี 2568 พบว่า 10 จังหวัดที่มีจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุดของประเทศ ได้แก่

สมุทรสงคราม 598 คน คิดเป็นเพียง 0.14% ของทั้งประเทศ,

  • ชัยนาท 986 คน,
  • สิงห์บุรี 1,010 คน,
  • อ่างทอง 1,148 คน,
  • ตราด 1,257 คน,
  • ระนอง 1,302 คน,
  • พังงา 1,354 คน,
  • แพร่ 1,373 คน,
  • อุทัยธานี 1,635 คน
  • อำนาจเจริญ 1,759 คน

จังหวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีประชากรลดลงต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากจังหวัดขนาดใหญ่และเขตเศรษฐกิจที่ยังคงมียอดเด็กเกิดใหม่สูง โดยกรุงเทพมหานครครองอันดับหนึ่งที่ 45,685 คน ตามด้วยชลบุรี 18,061 คน และนครราชสีมา 13,775 คน

10 จังหวัดเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุดปี 2568

ภาพรวมทั้งประเทศ ต่ำสุดในรอบ 75 ปี

ในปี 2568 ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่เพียง 416,574 คน เป็นเพศชาย 215,035 คน เพศหญิง 201,539 คน ตัวเลขนี้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นจำนวนต่ำสุดในรอบ 75 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ในช่วงปี 2506 ถึง 2526 ประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดใหม่เกิน 1 ล้านคนทุกปี โดยจุดสูงสุดอยู่ในปี 2514 ที่ 1,221,228 คน หลังจากนั้นจำนวนก็ค่อยๆ ลดลงมาเรื่อยๆ จากปี 2558 ที่มีเด็กเกิดใหม่ 736,352 คน ลดลงเหลือ 587,368 คนในปี 2563 และต่ำกว่า 5 แสนคนเป็นครั้งแรกในปี 2567 ที่ 462,240 คน จนมาถึงปี 2568 ซึ่งลดลงอีกเหลือเพียง 416,574 คน

ตายมากกว่าเกิด 5 ปีซ้อน

ไม่ใช่แค่เด็กเกิดน้อยลง แต่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ที่จำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 ในปี 2568 มีผู้เสียชีวิต 559,684 คน สูงกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่อย่างมีนัยสำคัญ โดยย้อนดูข้อมูลรายปีจะเห็นช่องว่างที่ถ่างขึ้นเรื่อยๆ ปี 2564 เกิด 544,570 คน ตาย 563,650 คน, ปี 2565 เกิด 502,107 คน ตาย 595,965 คน, ปี 2566 เกิด 517,934 คน ตาย 565,992 คน และปี 2567 เกิด 462,240 คน ตาย 571,646 คน

ผลจากสถานการณ์นี้ทำให้ จำนวนประชากรไทยลดลงต่อเนื่อง จาก 66.19 ล้านคนในปี 2563 เหลือ 65.95 ล้านคนในปี 2567 และคาดว่าปี 2568 อาจลดลงต่ำกว่า 66 ล้านคน

10 จังหวัดเด็กเกิดใหม่น้อยที่สุด ทั้งประเทศ ต่ำสุดในรอบ 75 ปี

อัตราเจริญพันธุ์ต่ำติดอันดับโลก สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ

อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) ของไทยในปี 2567 อยู่ที่ 1.0 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรที่ 2.1 และใกล้เคียงกับประเทศที่เผชิญสถานการณ์การเกิดที่ต่ำมาก เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ขณะที่ ในปี 2568 อัตราเจริญพันธุ์รวมลดลงเหลือ 0.86 และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คาดว่า TFR ของไทยในปีนี้อาจต่ำกว่าระดับ 1.0 เป็นครั้งแรก

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 เพราะมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปเกิน 14% ของทั้งหมด และ ตั้งแต่ปี 2567 ไทยมีประชากรสูงอายุคิดเป็น 20.69% ของประชากรทั้งหมด ทำให้ไทยติดอันดับ 17 ของโลกในประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุด

นักประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลคาดการณ์ว่าในอีก 50 ปีข้างหน้า ไทยจะมีประชากรลดลงเหลือเพียง 40 ล้านคน หรือเฉลี่ยทุก 2 ปี ประชากรจะลดลง 1 ล้านคน ซึ่งจะกระทบต่อกำลังแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหนัก

ในแง่ทางออก สถาบันวิจัยประชากรฯ เสนอแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนบทบาทผู้สูงอายุและผู้หญิงในตลาดแรงงาน, การดึงดูดแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะ และการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มผลิตภาพทดแทนประชากรที่ลดลง

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า เมื่ออัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำกว่า 1.5 ประสบการณ์จากหลายประเทศพบว่าการกระตุ้นให้มีการเกิดเพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากมาก

ที่มาข้อมูล: คลังสารสนเทศรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ้างอิงจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 11:02 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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