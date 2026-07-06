คลิประทึก เครื่องบินลองจอด กระแทกผิวน้ำ ผู้โดยสารทั้งลำหวิดดับ
คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทะเลลงจอดกระแทกผิวน้ำรุนแรง จนปีกจมแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ นิวยอร์ก ผู้โดยสาร 8 ชีวิตรอดหวุดหวิด เจ็บเล็กน้อย 2 ราย สายการบินคาดคลื่นเรือเฟอร์รีทำพิษ
เกิดเหตุระทึกขวัญกลางนครนิวยอร์ก เครื่องบินทะเลรุ่น โกดิแอก 100 (Kodiak 100) พร้อมผู้โดยสารและนักบินรวม 8 คน ประสบอุบัติเหตุลงจอดกระแทกผิวน้ำอย่างรุนแรงจนเครื่องบินจมลงไปครึ่งลำ ปีกข้างหนึ่งจมอยู่ใต้บาดาล บริเวณแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ ใกล้สถานีรับส่งผู้โดยสารสกายพอร์ต (Skyport) ถนนสาย 23 ตัดกับทางหลวงเอฟดีอาร์ ไดรฟ์
คลิปวิดีโอจากภายในห้องโดยสารเผยให้เห็นนาทีชีวิต ขณะเครื่องบินแตะผิวน้ำเกิดเสียงดังสนั่น ตัวเครื่องโครงเครงกระแทกคลื่นอย่างรุนแรง ท่ามกลางเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจของผู้โดยสาร ก่อนที่นักบินจะควบคุมสถานการณ์และสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบพร้อมเตรียมเสื้อชูชีพไว้ให้พร้อม เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยรุดเข้าช่วยเหลืออพยพทุกคนออกจากตัวเครื่องได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน
โคลอี้ ท็อดด์ ผู้โดยสารวัย 16 ปี เล่าว่า ครอบครัวกำลังเดินทางกลับจากการฉลองวันเกิดที่อีสต์แฮมป์ตัน การกระแทกครั้งนี้รุนแรงมาก ยายของเธอมีอาการระบม บวมช้ำที่ซี่โครง หลัง และศีรษะ จนอาจต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็กอย่างละเอียด
สายการบินอะคาเดมี เซียนเพลนส์ (Acadian Seaplanes) ซึ่งร่วมมือกับเบลด แอร์ (Blade Air) แถลงชี้แจงว่า สาเหตุการลงจอดกระแทกพื้นน้ำ เกิดจากสภาพผิวน้ำที่มีคลื่นแรง (choppy waters) ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากพายุเมื่อคืนวันเสาร์ ประกอบกับแรงคลื่นที่เกิดจากเรือเฟอร์รีที่แล่นผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว รวมถึงกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทางในวินาทีสุดท้ายก่อนลงจอด ซึ่งคลื่นจากเรือเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมเครื่องบินทะเล
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) และตำรวจนิวยอร์กอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง โดยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากเหตุการณ์เครื่องบินทะเลอีกลำถูกคลื่นซัดจนสละเครื่องใกล้สะพานธร็อกส์เน็กเมื่อเดือนก่อนเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือน
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