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อุทาหรณ์! วัยรุ่นมะกัน เล่นพลุคืนเดียว “มือหาย” แบกชีวิตใหม่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 10:53 น.
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อุทาหรณ์! วัยรุ่นมะกัน เล่นพลุคืนเดียว "มือหาย" แบกชีวิตใหม่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
ภาพจำลองเหตุการณ์สำหรับประกอบข่าวเท่านั้น

เนเดอร์ ฮันนา วัย 18 ปี สูญเสียมือขวาจากพลุผิดกฎหมายในที่จอดรถ Pleasanton แคลิฟอร์เนีย หมอช่วยรักษาข้อมือไว้ได้ ก่อนเตรียมใส่แขนเทียมปลายปีนี้

วัยรุ่นชาวแบย์แอเรีย รัฐแคลิฟอร์เนีย สูญเสียมือขวาหลังพลุระเบิดคามือขณะเล่นกับเพื่อนในที่จอดรถร้านอาหารช่วงกลางคืน เหตุเกิดเพียง 3 วันหลังจบมัธยมปลาย ตำรวจยืนยันพลุดังกล่าวเป็นประเภทผิดกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย

เนเดอร์ ฮันนา อายุ 18 ปี อยู่กับแฝดพี่ชายและเพื่อนที่ร้าน In-N-Out ในเมือง Pleasanton เมื่อคืนวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อนร่วมชั้นส่งพลุขนาดเท่าลูกเทนนิสให้ เขาจุดทันที แต่พลุระเบิดก่อนจะหมดชนวน

“มันระเบิดในมือเลย ทันทีที่จุด มือรับแรงระเบิดทั้งหมด มองลงไปแล้วไม่เห็นมือ มันหายไปแล้ว” ฮันนาให้สัมภาษณ์กับ San Francisco Chronicle

แรมซีย์ พี่ชายแฝด ยืนอยู่ห่างออกไปหลายเมตร ได้ยินเสียงระเบิดและวิ่งเข้ามา ก่อนโทร 911 แล้วออกค้นหาชิ้นส่วนมือน้องชายบนพื้นเพื่อนำส่งโรงพยาบาล เพื่อนสนิทที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกว่ามือของฮันนาเหลือแต่เนื้อ เลือดพุ่งออกมาตลอดเวลา ตำรวจที่เข้าช่วยเหลือรัดสายรัดห้ามเลือดสองจุดก่อนรถพยาบาลมาถึง

แพทย์ไม่สามารถรักษามือคืนได้ แต่ช่วยรักษาข้อมือเอาไว้ได้ ฮันนาต้องปรับตัวกับชีวิตประจำวันใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การบีบยาสีฟัน การขับรถด้วยมือเดียว ไปจนถึงการสวมถุงเท้า

ฮันนาเชื่อว่าพลุที่ระเบิดนั้นชำรุดมาตั้งแต่ต้น ลักษณะเป็นทรงกลมหุ้มฟอยล์คล้ายลูกบอลคริสต์มาส รุนแรงเหมือนระเบิดมือ ด้านตำรวจเมือง Pleasanton ระบุว่าพลุชนิดนี้ไม่ใช่ประเภทที่กฎหมายแคลิฟอร์เนียอนุญาต และไม่พบหลักฐานเพียงพอสำหรับการสืบสวนเพิ่มเติมเรื่องการจำหน่าย จึงไม่ออกใบสั่งแก่ฮันนา เนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้ว

กรมตำรวจเมือง Pleasanton ออกแถลงการณ์เตือนประชาชนก่อนวันชาติ 4 กรกฎาคม ว่าการใช้พลุเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเมือง และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง อัคคีภัย และความเสียหายถาวร แม้ผู้ใช้จะคิดว่าระมัดระวังแล้วก็ตาม

ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังเหตุการณ์ ฮันนายังคงออกไปพบเพื่อนและดูฟุตบอลโลกทุกวัน เขาตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยออนไลน์ในเทอมแรก เพื่ออยู่ใกล้บ้านสำหรับนัดหมอและปรับตัวกับแขนเทียม แพทย์แนะนำให้รอฟื้นฟูอีก 2 เดือนก่อนพิจารณาใช้แขนเทียม

“มันทำให้อยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ ต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้แล้ว” ฮันนากล่าว

สำหรับผู้ที่จะฉลองวันชาติ 4 กรกฎาคม กรมตำรวจแนะนำให้ดูการแสดงพลุแบบทางการแทนการจุดเอง เนื่องจากเมืองส่วนใหญ่ในแบย์แอเรีย รวมถึง Pleasanton ห้ามใช้พลุทุกประเภท

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หมายเหตุ : ภาพปกคือภาพจำลองเหตุการณ์สำหรับประกอบข่าวเท่านั้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 10:53 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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