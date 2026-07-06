อุทาหรณ์! วัยรุ่นมะกัน เล่นพลุคืนเดียว “มือหาย” แบกชีวิตใหม่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
เนเดอร์ ฮันนา วัย 18 ปี สูญเสียมือขวาจากพลุผิดกฎหมายในที่จอดรถ Pleasanton แคลิฟอร์เนีย หมอช่วยรักษาข้อมือไว้ได้ ก่อนเตรียมใส่แขนเทียมปลายปีนี้
วัยรุ่นชาวแบย์แอเรีย รัฐแคลิฟอร์เนีย สูญเสียมือขวาหลังพลุระเบิดคามือขณะเล่นกับเพื่อนในที่จอดรถร้านอาหารช่วงกลางคืน เหตุเกิดเพียง 3 วันหลังจบมัธยมปลาย ตำรวจยืนยันพลุดังกล่าวเป็นประเภทผิดกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย
เนเดอร์ ฮันนา อายุ 18 ปี อยู่กับแฝดพี่ชายและเพื่อนที่ร้าน In-N-Out ในเมือง Pleasanton เมื่อคืนวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อนร่วมชั้นส่งพลุขนาดเท่าลูกเทนนิสให้ เขาจุดทันที แต่พลุระเบิดก่อนจะหมดชนวน
“มันระเบิดในมือเลย ทันทีที่จุด มือรับแรงระเบิดทั้งหมด มองลงไปแล้วไม่เห็นมือ มันหายไปแล้ว” ฮันนาให้สัมภาษณ์กับ San Francisco Chronicle
แรมซีย์ พี่ชายแฝด ยืนอยู่ห่างออกไปหลายเมตร ได้ยินเสียงระเบิดและวิ่งเข้ามา ก่อนโทร 911 แล้วออกค้นหาชิ้นส่วนมือน้องชายบนพื้นเพื่อนำส่งโรงพยาบาล เพื่อนสนิทที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกว่ามือของฮันนาเหลือแต่เนื้อ เลือดพุ่งออกมาตลอดเวลา ตำรวจที่เข้าช่วยเหลือรัดสายรัดห้ามเลือดสองจุดก่อนรถพยาบาลมาถึง
แพทย์ไม่สามารถรักษามือคืนได้ แต่ช่วยรักษาข้อมือเอาไว้ได้ ฮันนาต้องปรับตัวกับชีวิตประจำวันใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การบีบยาสีฟัน การขับรถด้วยมือเดียว ไปจนถึงการสวมถุงเท้า
ฮันนาเชื่อว่าพลุที่ระเบิดนั้นชำรุดมาตั้งแต่ต้น ลักษณะเป็นทรงกลมหุ้มฟอยล์คล้ายลูกบอลคริสต์มาส รุนแรงเหมือนระเบิดมือ ด้านตำรวจเมือง Pleasanton ระบุว่าพลุชนิดนี้ไม่ใช่ประเภทที่กฎหมายแคลิฟอร์เนียอนุญาต และไม่พบหลักฐานเพียงพอสำหรับการสืบสวนเพิ่มเติมเรื่องการจำหน่าย จึงไม่ออกใบสั่งแก่ฮันนา เนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้ว
กรมตำรวจเมือง Pleasanton ออกแถลงการณ์เตือนประชาชนก่อนวันชาติ 4 กรกฎาคม ว่าการใช้พลุเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเมือง และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง อัคคีภัย และความเสียหายถาวร แม้ผู้ใช้จะคิดว่าระมัดระวังแล้วก็ตาม
ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังเหตุการณ์ ฮันนายังคงออกไปพบเพื่อนและดูฟุตบอลโลกทุกวัน เขาตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยออนไลน์ในเทอมแรก เพื่ออยู่ใกล้บ้านสำหรับนัดหมอและปรับตัวกับแขนเทียม แพทย์แนะนำให้รอฟื้นฟูอีก 2 เดือนก่อนพิจารณาใช้แขนเทียม
“มันทำให้อยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ ต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้แล้ว” ฮันนากล่าว
สำหรับผู้ที่จะฉลองวันชาติ 4 กรกฎาคม กรมตำรวจแนะนำให้ดูการแสดงพลุแบบทางการแทนการจุดเอง เนื่องจากเมืองส่วนใหญ่ในแบย์แอเรีย รวมถึง Pleasanton ห้ามใช้พลุทุกประเภท
ดูโพสต์นี้บน Instagram
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
หมายเหตุ : ภาพปกคือภาพจำลองเหตุการณ์สำหรับประกอบข่าวเท่านั้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: