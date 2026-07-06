พรรคภูมิใจไทย ดับข่าวลือแคนดิเดตนายก ศ. รอเสียบ “อนุทิน” หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
กรวีร์ โพสต์ ดับข่าวลือแคนดิเดตนายก ศ. รอเสียบ อนุทิน หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ย้ำพรรคมีแคนดิเดตแค่สองคนคืออนุทินกับสีหศักดิ์
จากกรณีที่กระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ทางพรรคภูมิใจไทยได้เตรียม แคนดิเดตนายกสำรอง พร้อมแทนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง โดยมีการใบ้ว่าแคนดิเดตนายกสำรองคนนี้ตัวย่อ ศ. นั้น
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “พรรคนี้ไม่มี “ศ.” มีแต่ “อ.อนุทิน” ช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าว ปล่อยตัวย่อ ปล่อยชื่อบุคคล เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมือง
ผมขอพูดข้อเท็จจริงจากสส.และวิปของพรรค พรรคภูมิใจไทย มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง 2 คน อ.อนุทิน ชาญวีรกูล และ ส.สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นอกเหนือจากนี้…ไม่มี
รัฐธรรมนูญกำหนดชัด นายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไร จะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบ ก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป พรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียว คือ หัวหน้า อนุทิน ชาญวีรกูล
ไม่เคยคิด และไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดทของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรี พวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหาร และมั่นใจว่าท่านจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระ หยุดหลอก หยุดลวง หยุดลือ ข่าวลือ…อาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้
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