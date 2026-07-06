ด่วน! รถตู้รับส่งนักเรียนวัดนาวงเสียหลักชนเสาไฟฟ้าหัก 2 ต้น บาดเจ็บ 13 ราย ที่ปทุมธานี
เช้าวันจันทร์ รถตู้โตโยต้าทะเบียนอุทัยธานีพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนเอกประจิม หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต นักเรียนมัธยม 12 คนและคนขับได้รับบาดเจ็บ ไฟดับ 4 ชั่วโมง
รถตู้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนวัดนาวงเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่น 2 ต้น ริมถนนเอกประจิม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเวลา 07.34 น. มีผู้บาดเจ็บรวม 13 ราย เป็นนักเรียนชายระดับมัธยม 12 คน และคนขับอีก 1 คน
รถตู้โตโยต้าป้ายแดง ก-1076 อุทัยธานี บรรทุกนักเรียน 17 คน มุ่งหน้าไปตามถนนเอกประจิมบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนเกิดเหตุ นักเรียนที่อยู่บนรถเผยว่าสังเกตเห็นคนขับมีอาการสะลึมสะลือ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ริมทาง คนขับหักหลบกะทันหัน รถเสียหลักพุ่งขึ้นฟุตปาธและพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรงจนหักโค่น นักเรียนบางส่วนเห็นประกายไฟจึงรีบวิ่งหนีออกจากรถทันที
มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บทั้ง 13 รายส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โรงพยาบาลเปาโลรังสิต และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต อาการเบื้องต้นบาดเจ็บเล็กน้อย
พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ สารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบและบันทึกหลักฐาน ระบุว่าต้องรอให้อาการของคนขับดีขึ้นก่อนจึงจะสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ด้านการไฟฟ้าปทุมธานี 2 แจ้งดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตถึงปากทางเมืองเอกเพื่อซ่อมหม้อแปลงและเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย คาดใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจะเปิดไฟทันทีที่ซ่อมเสร็จ
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมากับรถตู้สายนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลทั้งสามแห่งข้างต้น
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