ด่วน! ศาลสั่งคุก 6 เดือน ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น คดีหวย 30 ล้าน ไม่รอลงอาญา
ศาลอาญาตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา คดีหวย 30 ล้าน ข้อหาแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษ
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.00 น. ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3448/2567 โดยมีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ครูปรีชา หรือ นายปรีชา ใคร่ครวญ และ เจ๊บ้าบิ่น นางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์
ล่าสุด ศาลมีคำตัดสินจำคุกจำเลยทั้งสองเป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นรับโทษ จากกรณีข้อพิพาทแย่งสิทธิครอบครองสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มูลค่ารวม 30 ล้านบาท โดยคำฟ้องของพนักงานอัยการระบุพฤติการณ์ว่า จำเลยร่วมกันแจ้งข้อความเท็จต่อพนักงานสอบสวนและเบิกความเท็จ ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ทั้งยังเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลเท็จลงในเอกสารราชการ
ก่อนหน้านี้ในชั้นพิจารณาคดีจำเลยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดี จนกระทั่งเดินทางมาฟังคำตัดสินชี้ขาดในเช้าวันนี้
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