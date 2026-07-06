ตุรกีสั่งเบรก ห้ามเรือสำราญสำหรับ LGBTQ เทียบท่า ขัดค่านิยมทางศีลธรรม
ตุรกีสั่งเบรก ห้ามเรือสำราญสำหรับ LGBTQ เทียบท่า ขัดค่านิยมทางศีลธรรมและวิถีสังคม ด้านเจ้าของเรือกังวล ประเทศเลือกนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทางการตุรกี สั่งห้ามไม่ให้เรือสำราญ “สการ์เลต เลดี้” ซึ่งเป็นเรือสำราญอเมริกันสำหรับกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ เทียบท่าที่คูซาดาซี
โดยทางการตุรกีระบุว่าสาเหตุที่ไม่ให้เรือสำราญเทียบท่าเนื่องจากมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมของครอบครัว พร้อมชี้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้โดยสารมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสังคมและค่านิยมทางศีลธรรมของเรา
สำหรับเรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากประเทศกรีซในวันที่ 5 กรกฎาคม และจะเดินทางไปยังเมืองท่าคูซาดาซีและจะเดินทางต่อไปยังนครอิสตันบูล
ขณะที่ทางเจ้าของเรือสำราญให้สัมภาษณ์ เขารู้สึกตกใจมากกับการตัดสินใจครั้งนี้ และเป็นที่น่ากังวลว่าประเทศสามารถเลือกได้ว่าจะให้นักท่องเที่ยวคนไหนเข้าหรือไม่ให้เข้า พร้อมกล่าวด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ 36 ปีที่ถูกไม่ให้เทียบท่า เพียงเพราะเป็นตัวของตัวเอง
ทั้งนี้ทางเรือจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ และเกาะครีตในประเทศกรีซแทน
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