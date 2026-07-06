อาลัย ครูพลอย ครูภาษาต่างประเทศ ผู้เป็นที่รักของนักเรียน ทุ่มเทเพื่อการศึกษา เสียชีวิตแล้ว
สุดเศร้า ครูพลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางนายสี จ.พังงา ครูสอนภาษาต่างประเทศผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์ เสียชีวิตแล้ว
ลูกศิษย์ร่วมอาลัย กรณีเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางนายสี จ.พังงา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ครูพลอย หรือ คุณครูพิชา จิรสุขวัฒนา ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาการทำงาน ครูพลอยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และมีความเมตตาต่อลูกศิษย์รวมถึงเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด ความทุ่มเทและคุณงามความดีจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคน
ทางโรงเรียนได้ส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ญาติมิตร และผู้ที่เคารพรัก พร้อมขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติและสัมปรายภพอันสงบ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ผอ.ภูสิทธิ์ โบบทอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัย ณ วัดบางวัน สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพิธีฌาปนกิจ จัดขึ้นที่วัดบางวัน โดยมีพิธีฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 12.30 น. ณ เมรุวัดบางวัน
หลังข่าวเศร้าเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและผู้ปกครองเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยจำนวนมาก หลายคนจดจำความประทับใจที่เคยเรียนกับครูพลอย ระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ คุณครูเคยสอนลูกชายตอนอยู่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูไปสู่ภพภูมิที่ดีครับ”
“ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วนะคะครูพลอย”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ คุณครูเคยสอนลูกสาว ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอให้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ คุณครู”
“ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูพิชา จิรสุขวัฒนา ขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับ”
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