เครื่องบินสหรัฐฯระทึก โดนพลุฉลองวันชาติ เสียงดังสนั่น ขณะกำลังจะลงจอด
เครื่องบินสหรัฐฯระทึก โดนพลุฉลองวันชาติ เสียงดังสนั่น ขณะกำลังจะลงจอด โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่เตรียมสอบเพิ่ม
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าว NBC รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินโดนพลุ ขณะกำลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานมิดเวย์ ในเมืองชิคาโก รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพลุดังกล่าวถูกจุดเพื่อฉลองวันชาติของสหรัฐฯ ในวันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมา
โดยสายการบินเดลตา เที่ยวบิน 1076 ที่ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์ตสฟีลด์–แจ็กสัน แอตแลนตา
ซึ่งนักบินได้พูดคุยกับหอบังคับการว่า “หอบังคับการ เครื่องบินเราโดนพลุ พวกเราจะบินต่อ พวกเราได้ยินเสียงปัง และพวกเราจะตรวจสอบเมื่อถึงจุดหมาย เราหวังว่าเป็นเพียงดอกไม้ไฟชนิดมอร์ตาร์ที่ระเบิดอยู่ด้านล่างเท่านั้น แต่ยอมรับว่ารู้สึกถึงแรงระเบิดครั้งใหญ่ได้ชัดเจน
ทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวไม่จำเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินและลงจอดได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ขณะที่เดลตาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยความเสียหายกับเครื่องบิน และองค์การบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) จะตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
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