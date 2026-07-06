บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องแอมลูกสาวยาว ลูกหยี โพสต์แซวคุณพ่อเห่อเสื้อใหม่ไม่ยอมซัก แฟน ๆ ชมสวยแถมเก่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 10:04 น.
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ส่องความน่ารัก น้องแอม ลูกสาวยาว ลูกหยี พนักงานภาคพื้นดินสายการบินดัง โพสต์ภาพคู่แซวคุณพ่อเห่อเสื้อใหม่ใส่ไม่ยอมซัก แฟนคลับแห่คอมเมนต์ชม

ทำเอาแฟนคลับอมยิ้มไปตาม ๆ กัน หลังตลกรุ่นใหญ่ ยาว ลูกหยี เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นกับครอบครัว ก่อนหน้านี้คุณพ่อเดินทางไปให้กำลังใจและส่งเสบียงให้ลูกสาวคนสวย น้องแอม ถึงที่ทำงาน ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานภาคพื้นดิน (Ground Staff) ของสายการบินชื่อดัง

ล่าสุดมีภาพน่ารักของสองพ่อลูกออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอีกครั้ง น้องแอมโพสต์ภาพคู่คุณพ่อลงอินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความเล่าถึงเสื้อตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อให้ว่า “พ่อ : เสื้อที่ลูกพึ่งซื้อให้ ใส่เลยไม่ต้องซัก ถ้าซักมันจะเป็นเสื้อเก่า 55555555 #บินฉ่ำ”

หลังจากภาพความผูกพันของพ่อลูกถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักกันอย่างล้นหลาม อาทิ

“คุณพ่อมีลูกสาวที่น่ารักมากเลยค่า”

“คุณพ่อเค้าดูภูมิใจมากเลยนะ”

“ยินดีกับยาวด้วยจ้ะ ลูกสาวน่ารักมาก”

“เพิ่งรู้ว่ามีลูกสาวสวยและเก่งมาก”

สำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ชิว ๆ ของสาวแอมสามารถตามไปฟอลโลว์กันได้ที่อินสตาแกรม ammyxwalai คาดว่าจะได้เห็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ของสองพ่อลูกอีกแน่นอน

น้องแอม ลูกสาว ยาว ลูกหยี
ภาพจาก Instagram : ammyxwalai
น้องแอม ลูกสาว ยาว ลูกหยี-2
ภาพจาก Instagram : ammyxwalai

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 10:04 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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