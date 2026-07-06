เปิดวาร์ป น้องแอมลูกสาวยาว ลูกหยี โพสต์แซวคุณพ่อเห่อเสื้อใหม่ไม่ยอมซัก แฟน ๆ ชมสวยแถมเก่ง
ส่องความน่ารัก น้องแอม ลูกสาวยาว ลูกหยี พนักงานภาคพื้นดินสายการบินดัง โพสต์ภาพคู่แซวคุณพ่อเห่อเสื้อใหม่ใส่ไม่ยอมซัก แฟนคลับแห่คอมเมนต์ชม
ทำเอาแฟนคลับอมยิ้มไปตาม ๆ กัน หลังตลกรุ่นใหญ่ ยาว ลูกหยี เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นกับครอบครัว ก่อนหน้านี้คุณพ่อเดินทางไปให้กำลังใจและส่งเสบียงให้ลูกสาวคนสวย น้องแอม ถึงที่ทำงาน ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานภาคพื้นดิน (Ground Staff) ของสายการบินชื่อดัง
ล่าสุดมีภาพน่ารักของสองพ่อลูกออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอีกครั้ง น้องแอมโพสต์ภาพคู่คุณพ่อลงอินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความเล่าถึงเสื้อตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อให้ว่า “พ่อ : เสื้อที่ลูกพึ่งซื้อให้ ใส่เลยไม่ต้องซัก ถ้าซักมันจะเป็นเสื้อเก่า 55555555 #บินฉ่ำ”
หลังจากภาพความผูกพันของพ่อลูกถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักกันอย่างล้นหลาม อาทิ
“คุณพ่อมีลูกสาวที่น่ารักมากเลยค่า”
“คุณพ่อเค้าดูภูมิใจมากเลยนะ”
“ยินดีกับยาวด้วยจ้ะ ลูกสาวน่ารักมาก”
“เพิ่งรู้ว่ามีลูกสาวสวยและเก่งมาก”
สำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ชิว ๆ ของสาวแอมสามารถตามไปฟอลโลว์กันได้ที่อินสตาแกรม ammyxwalai คาดว่าจะได้เห็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ของสองพ่อลูกอีกแน่นอน
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