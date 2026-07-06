เสียชีวิตแล้ว นัท มหาเทพ ผู้จัดฟุตบอลดารา เพื่อนในวงการโพสต์อาลัยอโหสิกรรม
นัท มหาเทพ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2569 เพื่อนนักดนตรีและคนวงการบันเทิงต่างโพสต์อาลัย หลังป่วยหนักมาระยะหนึ่ง
นัท มหาเทพ ผู้จัดงานฟุตบอลดาราชื่อดัง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 หลังป่วยหนักมาระยะหนึ่ง เพื่อนในวงการบันเทิงหลายคนต่างโพสต์ข้อความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย
อรรครัฐ วิน ฉั่วศิริสุขสกุล หรือ DjSeed โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าว่าตนไปเยี่ยมนัทก่อนเสียชีวิตหนึ่งวัน และนัทบอกเองว่าคงอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือน ระบุว่าร่วมทีมมหาเทพตั้งแต่ก่อตั้งจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ พร้อมขออโหสิกรรมและส่งนัทเดินทางอย่างสงบ
ต๋อง ชวนชื่น โพสต์อาลัยผ่าน Facebook ขออโหสิกรรมและขอให้นัทเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี
Aphidet Duanyai ผู้กำกับ-นักแสดง โพสต์ภาพร่วมงานในสนามฟุตบอลพร้อมอาลัยนัท เล่าว่ารู้จักกันมาเกือบ 10 ปี คลุกคลีกันในแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเตะฟุตบอล ทำมิวสิกวิดีโอ หรือฝึกการแสดง-กำกับให้นัท รวมถึงซื้อทองรับขวัญลูกของนัทด้วย
แจ็ค ธันวา นักแสดงตลกและนักกีฬา ก็โพสต์อาลัยผ่านโซเชียล ขออโหสิกรรมและขอให้นัทไปสู่สุคติ พร้อมระบุว่าสิ่งดี ๆ ที่เคยร่วมกันจะจำตลอดไป
นัท มหาเทพ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดฟุตบอลดาราทีม “มหาเทพ All Star” ที่แข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากครอบครัวหรือแพทย์
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