บันเทิง

เสียชีวิตแล้ว นัท มหาเทพ ผู้จัดฟุตบอลดารา เพื่อนในวงการโพสต์อาลัยอโหสิกรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 10:06 น.
52
เสียชีวิตแล้ว นัท มหาเทพ ผู้จัดฟุตบอลดารา เพื่อนในวงการโพสต์อาลัย อโหสิกรรม
ภาพจาก : Jack Thanwa, Aphidet Duanyai

นัท มหาเทพ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2569 เพื่อนนักดนตรีและคนวงการบันเทิงต่างโพสต์อาลัย หลังป่วยหนักมาระยะหนึ่ง

นัท มหาเทพ ผู้จัดงานฟุตบอลดาราชื่อดัง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 หลังป่วยหนักมาระยะหนึ่ง เพื่อนในวงการบันเทิงหลายคนต่างโพสต์ข้อความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย

อรรครัฐ วิน ฉั่วศิริสุขสกุล หรือ DjSeed โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าว่าตนไปเยี่ยมนัทก่อนเสียชีวิตหนึ่งวัน และนัทบอกเองว่าคงอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือน ระบุว่าร่วมทีมมหาเทพตั้งแต่ก่อตั้งจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ พร้อมขออโหสิกรรมและส่งนัทเดินทางอย่างสงบ

อรรครัฐ วิน ฉั่วศิริสุขสกุล หรือ DjSeed โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
FB/อรรครัฐ วิน ฉั่วศิริสุขสกุล

ต๋อง ชวนชื่น โพสต์อาลัยผ่าน Facebook ขออโหสิกรรมและขอให้นัทเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี

Aphidet Duanyai ผู้กำกับ-นักแสดง โพสต์ภาพร่วมงานในสนามฟุตบอลพร้อมอาลัยนัท เล่าว่ารู้จักกันมาเกือบ 10 ปี คลุกคลีกันในแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเตะฟุตบอล ทำมิวสิกวิดีโอ หรือฝึกการแสดง-กำกับให้นัท รวมถึงซื้อทองรับขวัญลูกของนัทด้วย

Aphidet Duanyai ผู้กำกับ-นักแสดง โพสต์ภาพร่วมงานในสนามฟุตบอลพร้อมอาลัยนัท
Aphidet Duanyai

แจ็ค ธันวา นักแสดงตลกและนักกีฬา ก็โพสต์อาลัยผ่านโซเชียล ขออโหสิกรรมและขอให้นัทไปสู่สุคติ พร้อมระบุว่าสิ่งดี ๆ ที่เคยร่วมกันจะจำตลอดไป

แจ็ค ธันวา นักแสดงตลกและนักกีฬา ก็โพสต์อาลัยผ่านโซเชียล ขออโหสิกรรม
แจ็ค ธันวา

นัท มหาเทพ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดฟุตบอลดาราทีม “มหาเทพ All Star” ที่แข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากครอบครัวหรือแพทย์

อ่านข่าวบันเทิงน่าสนใจเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เสียชีวิตแล้ว นัท มหาเทพ ผู้จัดฟุตบอลดารา เพื่อนในวงการโพสต์อาลัย อโหสิกรรม บันเทิง

เสียชีวิตแล้ว นัท มหาเทพ ผู้จัดฟุตบอลดารา เพื่อนในวงการโพสต์อาลัยอโหสิกรรม

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป น้องแอมลูกสาวยาว ลูกหยี โพสต์แซวคุณพ่อเห่อเสื้อใหม่ไม่ยอมซัก แฟน ๆ ชมสวยแถมเก่ง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินสหรัฐฯระทึก โดนพลุฉลองวันชาติ เสียงดังสนั่น ขณะกำลังจะลงจอด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทยบุกขยายตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เปิดเส้นทางบินตรงดูไบ-ดอนเมือง

23 นาที ที่แล้ว
สาวโวยวัสดุบ้านคนอื่นร่วงใส่รถ ไร้คนรับผิดชอบ ข่าว

สรุปดราม่าจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ปูนร่วงใส่ ไร้คนรับผิด แคปภาพชาวเน็ต คู่กรณีแจ้งความแล้ว

31 นาที ที่แล้ว
บวชแล้ว ไข่ตุ้ม ทองเนื้อเก้า ปลงผมละทางโลก 1 เดือน ณ วัดที่พ่อเคยจำพรรษา โคราช บันเทิง

บวชแล้ว ไข่ตุ้ม ทองเนื้อเก้า ปลงผมละทางโลก 1 เดือน ณ วัดที่พ่อเคยจำพรรษา โคราช

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ คาดเด็ก 11 จำวิธีการขับรถจากแม่-ยาย เป็นเด็กความจำแม่น

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮาลันด์ยิง 2 ลูกท้ายเกม นอร์เวย์เขี่ยบราซิล ตกรอบบอลโลก 2026 เข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “ดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์” อดีตนักแสดง-นายแบบ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งไต

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลีย เข้าสอบวัตถุทรงกลมปริศนา 6 ลูก ตกอยู่ที่ชายหาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักข่าวร้องเรียน “กัน จอมพลัง” กล่าวหานักการเมืองทำงานคณะนายกฯ ยกพวกรุมทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลเผยผลชันสูตร ชาย-หญิง เสียชีวิตในรถเก๋ง พร้อมถุงยางและยาบำรุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซีพีออลล์ เอาจริง เตรียมดำเนินคดีลูกค้าด่าหยาบพนักงาน 7-11 หลังกดบัตรคอนไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ต่อสายตรงหา FIFA ขอให้ตรวจสอบใบแดง “บาโลกุน” ก่อนยกเลิกโทษแบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพโต้เขมร หลังอ้างไทยปาระเบิดใส่ ชี้จากลักษณะแผล เขมรเหยียบกับระเบิดตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม ข่าวกีฬา

เม็กซิโก พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bryan Johnson อินฟลูฯ เศรษฐี ด้านชะลอวัย เผยป่วยโรคหายาก แม้ตรวจก็ไม่พบ ข่าวต่างประเทศ

Bryan Johnson อินฟลูฯ เศรษฐี ด้านชะลอวัย เผยป่วยโรคหายาก แม้ตรวจก็ไม่พบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “อรุณ ชัยเสรี” ยอดปรมาจารย์วิศวกรรม ผู้เบื้องหลังตึกสำคัญของไทย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี ข่าว

น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้ ข่าว

สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด บราซิล พบ นอร์เวย์ ทายผลบอล ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

ทายผลบอล บราซิล พบ นอร์เวย์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.ขยายผล &quot;คดีแอร์สาว&quot; จับหนุ่มพะเยา กรีดกระเป๋า ทิ้งเฮโรอีนลงชักโครก ข่าว

ตร.ขยายผล “คดีแอร์สาว” จับหนุ่มพะเยา กรีดกระเป๋า ทิ้งเฮโรอีนลงชักโครก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! &quot;เจ๋ง บิ๊กแอส&quot; ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม บันเทิง

แฟนคลับช็อก! “เจ๋ง บิ๊กแอส” ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล หนุนสิทธิ ประกันสังคม ค่าฝากครรภ์-คลอดบุตร ผู้ประกันตน ม.33-39 ข่าว

รัฐบาล หนุนสิทธิ ประกันสังคม ค่าฝากครรภ์-คลอดบุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยง &quot;มะเร็งเต้านม&quot; ข่าว

หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยงเป็น “มะเร็งเต้านม”

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 10:06 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครื่องบินสหรัฐฯระทึก โดนพลุฉลองวันชาติ เสียงดังสนั่น ขณะกำลังจะลงจอด

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569

ไทยบุกขยายตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เปิดเส้นทางบินตรงดูไบ-ดอนเมือง

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569
สาวโวยวัสดุบ้านคนอื่นร่วงใส่รถ ไร้คนรับผิดชอบ

สรุปดราม่าจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ปูนร่วงใส่ ไร้คนรับผิด แคปภาพชาวเน็ต คู่กรณีแจ้งความแล้ว

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ คาดเด็ก 11 จำวิธีการขับรถจากแม่-ยาย เป็นเด็กความจำแม่น

เผยแพร่: 6 กรกฎาคม 2569
Back to top button