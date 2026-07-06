ไทยบุกขยายตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เปิดเส้นทางบินตรงดูไบ-ดอนเมือง
ไทยบุกขยายตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เปิดเส้นทางบินตรงดูไบ-ดอนเมือง ชี้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลาง ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบิน flydubai เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (Inaugural Flight) ดูไบ-กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมเดินหน้าต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ “Amazing Thailand Takes Off with flydubai Roadshow 2026” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองดูไบ และวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทย และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จากข้อมูล พบว่า ตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูง โดยในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 21 มิถุนายน 2569 มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 188,447 คน มีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริป พำนักในประเทศไทยเฉลี่ย 10-12 คืน นิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ 5 ดาวและรีสอร์ตหรู รวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำ (re-visit) สูงถึงร้อยละ 65 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทย
“การขยายฐานนักท่องเที่ยวตลาดตะวันออกกลาง โดยการเปิดเส้นทางบินใหม่จากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพจำนวนที่นั่งเครื่องบิน (Seat Capacity) เข้าสู่ประเทศไทย ด้วยความถี่วันละ 1 เที่ยวบิน และมีแผนเพิ่มเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนที่นั่งใหม่เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน (กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569) ได้มากถึงประมาณ 10,292 ที่นั่ง อักทั้ง ยังจะช่วยกระตุ้นการเดินทาง และรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากตลาดตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเปิดเส้นทางบินไปจนถึงก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี ช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง” นางสาวพลอยทะเล ระบุ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวฝรั่งโวย ตม.ดอนเมือง ปฏิเสธเข้าไทยเหตุพกเงินสดไม่พอ อัดคลิปเตือนระวังโดนสุ่มตรวจ
- ยูเออี สั่งระงับเที่ยวบิน สนามบินดูไบ หลังโดรนถล่มถังเชื้อเพลิง ไฟลุกท่วม
- สมัครงาน กทม. ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100 อัตรา สำนักการคลัง-เขตดอนเมือง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: