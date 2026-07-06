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ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ คาดเด็ก 11 จำวิธีการขับรถจากแม่-ยาย เป็นเด็กความจำแม่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:21 น.
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ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ คาดเด็ก 11 ที่ขับรถชนพระ จำวิธีการขับรถจากแม่-ยาย เป็นเด็กความจำแม่นหากเป็นสิ่งที่ชอบ ยันไม่เคยเห็นเด็กขับเอง

จากกรณีที่เด็กพิเศษอายุ 11 ปีขโมยรถยนต์ผู้ปกครอง ขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพ 10 รูป เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด นางวัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร จะดูแลเด็กพิการทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของเด็กที่อยู่แต่ละอำเภอ จัดตั้งเป็นหน่วยบริการอำเภอ ปัจจุบันมี 5 แห่ง อำเภอดอนตาลเป็นอีก 1 แห่ง มอบหมายให้คุณครูอยู่ประจำ มีข้าราชการ 1 คน ไปปทำหน้าที่ตามตาราง มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มารับบริการทั้งหมด 22 คน วันเกิดเหตุยังไม่รู้เป็นเด็กในความดูแล ต่อมาทางดอนตาลโทรเข้ามาแจ้งจากตำรวจว่า เป็นลูกของเราที่ขับรถชนพระ ในวันนั้นเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน แม่แจ้งว่าน้องไม่สบาย ก็เลยไม่ได้มาโรงเรียน

สำหรับตัวของเด็ก 11 นั้น ช่วง 2564 เป็นต้นมาช่วงแรกเด็กไม่สามารถปรับตัวได้ในเรื่องพัฒนาการ เข้าสังคม และพัฒนาการด้านภาษา ค่อนข้างมีปัญหาเด็กปรับตัวได้ยาก การสื่อสารก็ไม่ได้ ต่อมาได้พัฒนามาเรื่อย ๆ เด็กก็พัฒนาการดีขึ้น สามารถทำตามกติกาเบื้องต้นได้ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้

ส่วนการไปโรงเรียนมียายกับแม่ไปส่ง บางวันก็เอาปิกอัพมา บางวันเอามอเตอร์ไซด์มาส่ง ไม่เคยเห็นน้องขับรถมา เคยเห็นแต่นั่งข้างหน้ามากับยายและแม่ที่มาส่ง เป็นลักษณะพฤติกรรมที่เขาจะจดจำ การเรียนรู้เลียนแบบ ถ้าเห็นอะไรที่ชอบจะจำได้มากเป็นพิเศษ น่าจะจดจำจากยายและแม่มาส่ง ลักษณะเด่นมีความจำในสิ่งที่ชอบ คุณครูก็จะฝึกตามตาราง เช้ามาก็สวัสดี และสอนอื่น ๆ ครูก็ประกบในการเรียนการสอน และสามารถเข้ากับเพื่อนได้ ถ้าอยู่ในกิจกรรมคุณครูคอยกระตุ้นให้พูด บอกชื่อตนเองได้ โดยพื้นฐานแนะนำตนเองได้ ส่วนใหญ่ฝึกตามหลักสูตรพัฒนาการของเด็ก สังคม อารมณ์ และจิตใจ การที่จะเอามือถือมาเล่นไม่มี จะฝึกเด็กตามตาราง และมีสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ โดยการเรียนรู้ตั้งแต่มาถึงโรงเรียน สอนทุกอย่างและปฎิบัติจริงไปด้วย

สำหรับการแจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อม และบุคคลใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายวัย 11 ขวบ เคยมีพฤติกรรมขับรถมาก่อนหรือไม่ และมีผู้ใดเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:21 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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