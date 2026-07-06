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บวชแล้ว ไข่ตุ้ม ทองเนื้อเก้า ปลงผมละทางโลก 1 เดือน ณ วัดที่พ่อเคยจำพรรษา โคราช

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:45 น.
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บวชแล้ว ไข่ตุ้ม ทองเนื้อเก้า ปลงผมละทางโลก 1 เดือน ณ วัดที่พ่อเคยจำพรรษา โคราช
ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong

มิน รตวรรณ ออมไธสง นักแสดงสาวชื่อดัง เข้าพิธีปลงผมเมื่อ 1 ก.ค. 69 ที่พักสงฆ์อาภาธโร อ.สีคิ้ว บวชชีครบ 1 เดือน ศึกษาธรรม ขนดิน แบกของช่วยงานวัดแทนการซ้อม HYROX

มิน รตวรรณ ออมไธสง นักแสดงที่หลายคนรู้จักในบท ไข่ตุ้ม จากละคร ทองเนื้อเก้า เข้าพิธีปลงผมบวชชีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.30 น. ณ ที่พักสงฆ์อาภาธโร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กำหนดบวช 1 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

“พรุ่งนี้ (1 กรกฎาคม) เวลา 15.30 น. มินจะเข้าพิธีปลงผม ณ ที่พักสงฆ์อาภาธโร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่คุณพ่อของมินได้บวชและจำพรรษามาแล้ว 4 พรรษา

มินขอกราบขอขมากรรมต่อทุกท่าน

หากตลอดเวลาที่ผ่านมา มินเคยล่วงเกินผู้ใด ไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา หรือใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอทุกท่านได้โปรดอโหสิกรรม ยกโทษ และให้อภัยแก่มินด้วยนะคะ

มินเองก็ขออโหสิกรรมให้กับทุกท่านเช่นกัน ขอให้ทุกสิ่งที่เคยติดค้างต่อกันเป็นอันสิ้นสุด ต่างคนต่างมีแต่ความสุข ความเจริญ และพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต กราบลาบวชนะคะ

“EP.1 of my new life season has officially begun. As many of you have been asking, I’ve officially moved back to my hometown, Korat. It’s a fresh start and a new chapter that feels both exciting and deeply meaningful.

For those asking about my condo in Bangkok, it is now available for sale or rent. Feel free to send me a DM if you’re interested.

But… before EP.1 has even fully begun, EP.2 is already here.

Tomorrow, July 1st at 3:30 PM, I will begin my one-month ordination as a Buddhist nun, from July 1 – July 31, to dedicate this time to studying the Dhamma, practicing mindfulness, and nurturing my mind.”

มิน รตวรรณ ออมไธสง นักแสดงที่หลายคนรู้จักในบท ไข่ตุ้ม จากละคร ทองเนื้อเก้า เข้าพิธีปลงผมบวชชีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.30 น.
ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong

สถานที่แห่งนี้มีความหมายส่วนตัวกับไข่ตุ้มโดยตรง เป็นวัดเดียวกับที่พ่อของเธอเคยอุปสมบทและจำพรรษามาแล้ว 4 พรรษา

ก่อนวันปลงผม เธอโพสต์ขอขมากรรมต่อแฟนคลับและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่าย้ายกลับบ้านที่โคราชแล้ว และนำคอนโดในกรุงเทพฯ ออกขาย-ให้เช่า

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เธออัปเดตว่ายังคงฝึกซ้อมร่างกายอยู่ทุกวัน แต่เปลี่ยนยิมมาเป็นงานวัด ขนดิน แบกของ และช่วยก่อสร้างที่พักสงฆ์แทน โดยระบุว่า “บางครั้งการซ้อมที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟิตเนส”

แฟน ๆ ร่วมอนุโมทนาบุญในคอมเมนต์ หลายคนบอกว่าติดตามและส่งกำลังใจตลอดการบวชครั้งนี้

ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong
ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong
ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong
ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong
ภาพจาก : Facebook Min Ratawan Omthaisong

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:45 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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