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ฮาลันด์ยิง 2 ลูกท้ายเกม นอร์เวย์เขี่ยบราซิล ตกรอบบอลโลก 2026 เข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:29 น.
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คลิปไฮไลท์บอล บราซิล นอร์เวย์ ฮาลันด์ยิง 2 ลูกท้ายเกม นอร์เวย์เขี่ยบราซิล ตกรอบบอลโลก 2026 เข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์

นอร์เวย์สร้างผลงานช็อกโลก เอาชนะบราซิล 2 ประตูต่อ 1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยได้เออร์ลิง ฮาลันด์ ยิงคนเดียวสองประตูช่วงท้ายเกม พาทีมทะลุเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ

เกมนี้แข่งกันที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม เมืองอีสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด รัฐนิวเจอร์ซีย์ ท่ามกลางแฟนบอลบราซิลที่แห่เข้าชมเต็มสนาม แต่สุดท้ายต้องนั่งร้องไห้ หลายคนเดินออกจากสนามก่อนหมดเกม

เกมเปิดฉากด้วยจังหวะสำคัญของบราซิล บรูโน กีมาไรส์ ได้จุดโทษตั้งแต่ต้นเกม แต่ยิงไม่ผ่านเออร์ยาน นีลันด์ ผู้รักษาประตูนอร์เวย์ที่เซฟไว้ได้ ทำให้บราซิลพลาดโอกาสขึ้นนำ

จากนั้นเกมดำเนินไปอย่างสูสี ไม่มีจังหวะโดดเด่นมากนัก จนกระทั่งช่วงท้ายเกมที่ฮาลันด์ออกอาละวาด โหม่งประตูจากลูกครอสในนาทีที่ 79 ก่อนจะซัดด้วยลูกต่ำจากนอกกรอบเขตโทษในนาทีที่ 90 ปิดผนึกชัยชนะให้ทัพไวกิ้ง

บราซิลไล่ตีไข่แตกได้จากลูกจุดโทษของเนย์มาร์ในจังหวะบุกเกือบสุดท้ายของเกม ซึ่งอาจเป็นการลงเล่นในนามทีมชาติครั้งสุดท้ายของเขา แต่ก็สายเกินไปที่จะพลิกสถานการณ์

สองประตูในเกมนี้ทำให้ ฮาลันด์ยิงรวม 7 ประตูในทัวร์นาเมนต์ ขึ้นรั้งจ่าฝูงดาวซัลโวร่วมกับลิโอเนล เมสซี และคีลิยัน เอ็มบัปเป

Norway’s Erling Haaland (9) celebrates with Andreas Schjelderup (21) after scoring their second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

สถิติที่ทำให้บราซิลเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม

ความพ่ายแพ้ครั้งนี้มีความหมายพิเศษ เพราะ นอร์เวย์เป็นชาติเดียวที่บราซิลไม่เคยเอาชนะได้เลย จากการพบกันสี่นัดก่อนหน้านี้ บราซิลเสมอสองและแพ้สอง ครั้งที่โด่งดังที่สุดคือ การแพ้ 2-1 ในฟุตบอลโลกปี 1998 และเมื่อรวมนัดล่าสุดนี้ นอร์เวย์ยังคงเป็นทีมชาติเดียวที่เจอบราซิลแล้วไม่เคยแพ้ ด้วยสถิติชนะสามและเสมอสอง

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งที่ห้าจากหกฟุตบอลโลกหลังสุดที่บราซิลพ่ายแพ้ให้กับทีมยุโรปทีมแรกที่เจอในรอบน็อกเอาต์ คำสาปที่ตามหลอกหลอนแม้กระทั่งชุดของคาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือที่ถูกดึงเข้ามาคุมทีมเพื่อยุติการตกรอบลักษณะนี้โดยเฉพาะ บราซิลเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ตลอดแปดฟุตบอลโลกหลังสุด ก่อนจะมาสะดุดในครั้งนี้

Norway’s Erling Haaland (9) shoots and scores their first goal while defended by Brazil’s Gabriel Magalhaes (3) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

ยุคทองของนอร์เวย์

สำหรับนอร์เวย์ นี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ การเอาชนะบราซิลถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของประเทศ และเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ 28 ปี ขับเคลื่อนด้วยผู้เล่นระดับยุคทองอย่างฮาลันด์และมาร์ติน โอเดการ์ด

ก่อนหน้านี้นอร์เวย์ไม่เคยชนะเกมน็อกเอาต์ในฟุตบอลโลกเลย แต่ครั้งนี้เอาชนะไอวอรีโคสต์ ก่อนจะล้มแชมป์โลกห้าสมัยเข้าสู่รอบ 8 ทีม สำหรับประเทศที่มีประชากรเพียง 5.4 ล้านคน นี่คือการเขียนประวัติศาสตร์วงการลูกหนังหน้าใหม่

รอบต่อไป นอร์เวย์จะพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษและเม็กซิโก เพื่อลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

Norway’s Erling Haaland (9) battles for the ball with Brazil’s Douglas Santos (16) and Marquinhos (4) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum)
Brazil’s Endrick (19) misses in front of Norway goalkeeper Oerjan Nyland (1) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:29 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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