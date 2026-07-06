คลิปไฮไลท์บอล บราซิล นอร์เวย์ ฮาลันด์ยิง 2 ลูกท้ายเกม นอร์เวย์เขี่ยบราซิล ตกรอบบอลโลก 2026 เข้ารอบ 8 ทีมครั้งประวัติศาสตร์
นอร์เวย์สร้างผลงานช็อกโลก เอาชนะบราซิล 2 ประตูต่อ 1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยได้เออร์ลิง ฮาลันด์ ยิงคนเดียวสองประตูช่วงท้ายเกม พาทีมทะลุเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ
เกมนี้แข่งกันที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม เมืองอีสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด รัฐนิวเจอร์ซีย์ ท่ามกลางแฟนบอลบราซิลที่แห่เข้าชมเต็มสนาม แต่สุดท้ายต้องนั่งร้องไห้ หลายคนเดินออกจากสนามก่อนหมดเกม
เกมเปิดฉากด้วยจังหวะสำคัญของบราซิล บรูโน กีมาไรส์ ได้จุดโทษตั้งแต่ต้นเกม แต่ยิงไม่ผ่านเออร์ยาน นีลันด์ ผู้รักษาประตูนอร์เวย์ที่เซฟไว้ได้ ทำให้บราซิลพลาดโอกาสขึ้นนำ
จากนั้นเกมดำเนินไปอย่างสูสี ไม่มีจังหวะโดดเด่นมากนัก จนกระทั่งช่วงท้ายเกมที่ฮาลันด์ออกอาละวาด โหม่งประตูจากลูกครอสในนาทีที่ 79 ก่อนจะซัดด้วยลูกต่ำจากนอกกรอบเขตโทษในนาทีที่ 90 ปิดผนึกชัยชนะให้ทัพไวกิ้ง
บราซิลไล่ตีไข่แตกได้จากลูกจุดโทษของเนย์มาร์ในจังหวะบุกเกือบสุดท้ายของเกม ซึ่งอาจเป็นการลงเล่นในนามทีมชาติครั้งสุดท้ายของเขา แต่ก็สายเกินไปที่จะพลิกสถานการณ์
สองประตูในเกมนี้ทำให้ ฮาลันด์ยิงรวม 7 ประตูในทัวร์นาเมนต์ ขึ้นรั้งจ่าฝูงดาวซัลโวร่วมกับลิโอเนล เมสซี และคีลิยัน เอ็มบัปเป
สถิติที่ทำให้บราซิลเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม
ความพ่ายแพ้ครั้งนี้มีความหมายพิเศษ เพราะ นอร์เวย์เป็นชาติเดียวที่บราซิลไม่เคยเอาชนะได้เลย จากการพบกันสี่นัดก่อนหน้านี้ บราซิลเสมอสองและแพ้สอง ครั้งที่โด่งดังที่สุดคือ การแพ้ 2-1 ในฟุตบอลโลกปี 1998 และเมื่อรวมนัดล่าสุดนี้ นอร์เวย์ยังคงเป็นทีมชาติเดียวที่เจอบราซิลแล้วไม่เคยแพ้ ด้วยสถิติชนะสามและเสมอสอง
นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งที่ห้าจากหกฟุตบอลโลกหลังสุดที่บราซิลพ่ายแพ้ให้กับทีมยุโรปทีมแรกที่เจอในรอบน็อกเอาต์ คำสาปที่ตามหลอกหลอนแม้กระทั่งชุดของคาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือที่ถูกดึงเข้ามาคุมทีมเพื่อยุติการตกรอบลักษณะนี้โดยเฉพาะ บราซิลเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ตลอดแปดฟุตบอลโลกหลังสุด ก่อนจะมาสะดุดในครั้งนี้
ยุคทองของนอร์เวย์
สำหรับนอร์เวย์ นี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ การเอาชนะบราซิลถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของประเทศ และเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ 28 ปี ขับเคลื่อนด้วยผู้เล่นระดับยุคทองอย่างฮาลันด์และมาร์ติน โอเดการ์ด
ก่อนหน้านี้นอร์เวย์ไม่เคยชนะเกมน็อกเอาต์ในฟุตบอลโลกเลย แต่ครั้งนี้เอาชนะไอวอรีโคสต์ ก่อนจะล้มแชมป์โลกห้าสมัยเข้าสู่รอบ 8 ทีม สำหรับประเทศที่มีประชากรเพียง 5.4 ล้านคน นี่คือการเขียนประวัติศาสตร์วงการลูกหนังหน้าใหม่
รอบต่อไป นอร์เวย์จะพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษและเม็กซิโก เพื่อลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
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