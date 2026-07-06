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สรุปดราม่าจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ปูนร่วงใส่ ไร้คนรับผิด แคปภาพชาวเน็ต คู่กรณีแจ้งความแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:37 น.
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สาวโวยวัสดุบ้านคนอื่นร่วงใส่รถ ไร้คนรับผิดชอบ

สาวโวยจอดรถหน้าบ้านตรงข้ามถูกปูนร่วงใส่ ไร้คนรับผิดชอบ เผยค่าทนายแพงกว่าค่าซ่อมรถ ก่อนดราม่าบานปลาย แชร์ภาพชาวเน็ต คู่กรณีแจ้งความเอาผิด เจ้าตัวฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ร้องขอความเป็นธรรมหลังจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง แต่ไม่ได้จอดประจำ และบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้มีคนอยู่เป็นประจำ นาน ๆ เจ้าของบ้านเข้ามา จู่ ๆ วัสดุบ้านหลังตรงข้ามเสื่อมตกมาบนหลังคารถของตน ทั้งที่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจนแต่ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ ฝั่งนิติเผยว่าเจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและให้ไปดำเนินคดี ส่วนตำรวจแจ้งว่ารับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวันแต่ไม่สามารถแจ้งความได้ เนื่องจากเป็นคดีแพ่ง

หากตนเองต้องการจ้างทนายฟ้อง ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจะมากกว่าค่าเสียหายรถ และถ้าเรื่องถึงศาลจะเรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถจริง เช่น ได้ค่าซ่อมรถ 10,000 บาท แต่ต้องเสียค่าทนาย 30,000 บาท ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางมดใดก็เสียเปรียบหมดทุกทาง

พร้อมโพสต์ตัดพ้อทิ้งท้ายว่า “เราอยู่ในยุคที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ ตำรวจก็มีไว้แต่ช่วยอะไรไม่ได้ และคนผิดเราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เช่นกัน แล้วแบบนี้จะเป็นคนดีไปเพื่ออะไร …? จะเคารพกฏไปเพื่ออะไร สวัสดีครับ คนเลว กลับมาแล้วครับ !!!!!! เสื่อมศรัทธากับทุกสิ่ง ทุกอย่าง เบื่อโลกใบนี้ เบื่อประเทศควาย ๆ กับคนควาย ๆ ที่หายใจรดบนโลกนี้ อยู่ไปก็รกโลกxิบหาย”

ในเวลาต่อมามีผู้เข้ามาใต้โพสต์ของเธอว่า “ปกติหมู่บ้านจัดสรรทั่วไป เค้าไม่ให้จอดรถหน้าบ้านมั้ยนะครับ แล้วนี่ไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น จะมาอ้างว่าเค้าไม่ค่อยมีคน อยู่บ้านมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปจอดหน้าบ้านครับ สรุปเลย เคสนี้ขอสมน้ำหน้าครับ”

ฝั่งเจ้าของโพสต์จึงบันทึกภาพคอมเมนต์ที่เห็นหน้าของอีกฝ่ายมาลงอีกครั้ง พร้อมข้อความว่า “เติบโตมาแบบไหน รู้เลยค่ะ
ทัศนคติแบบนี้ ดูมีปมด้อยนะคะ พวกชอบซ้ำเติมคนอื่นไม่น่าคบนะคะ”

จากนั้นผู้ที่ถูกแคปภาพนำไปโพสต์ออกมาเคลื่อนไหวแชร์ภาพขณะอยู่ที่สถานีตำรวจ และอัปเดตว่า ” Update เพิ่มเติม:

1. ได้ใบร้องทุกข์ละ (รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี)
2. ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนัดหมายสืบพยานทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนส่งสำนวนฟ้องศาล (ให้รอตำรวจติดต่อมา) ก็เลยถามเค้าว่าถ้าจะฟ้องศาล คือต้องรอใช่มั้ย คุณตำรวจบอกว่าใช่”

ต่อมาเธอเปิดใจหลังเรื่องราวเริ่มบานปลายกล่าวถึงสังคมที่กำลังอยู่ในปัจจุบันว่า “เรากำลังอยู่ในยุคที่ไร้ซึ่งความเห็นใจ ไร้ความปรานี ไร้ความเมตตา ยุคที่คนรอซ้ำเติม ไร้คุณธรรม ไร้ศีลธรรม ยุคสมัยที่ เสื่อมสุด ๆ ไปเลย เสื่อมจนแทบไม่อยากมีลมหายใจต่อไป”

เจ้าตัวโพสต์ต่อเนื่องอีกครั้งว่า “คนที่กดหัวเราะ ในเมนต์ที่นิ่มโพสต์เรื่องปูนหล่นใส่รถก็อย่าให้ถึงตาตัวเองบ้างนะคร้า นิ่มไม่เชื่อหรอกว่าในชีวิตหนึ่งของคนเราจะไม่เคยจอดรถหน้าบ้านที่ว่างไม่มีคนพักอยู่อาศัยน่ะ ลองนึกภาพตาม สมมุติจอดรถหน้าคอนโดหรือริมกำแพงคอนโดด้านนอกเพื่อไปซื้อของกินแปบเดียว แล้ววัสดุคอนโดหล่นมาทับรถคุณ คุณจะเรียกร้องจากคอนโดไหม หรือแสร้งเป็นคนดี แบบฉันผิดเองที่จอดรถข้าง ๆ คอนโดนี้ อะไรแบบนี้อ่ะหรอ แล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดมันหล่นใส่หัวคนล่ะ อะไรจะเกิดขึ้น อ่อ ฉันผิดเอง ที่เดินผ่านหน้าบ้านหรือคอนโดนี้ งี้อ่อ 5555555

สมองของคนเรา อยู่ที่กรอบความคิด เจอโลกมาน้อยก็คิดได้น้อย เจอโลกมาเยอะ ก็คิดกว้างหน่อย มองหลาย ๆ มุม แล้วคุณเป็นคนสมองแบบไหนหรอ ..?

ก็ตามนั้น นะคะ ใครที่ปากดี ด่านิ่มไว้เสีย ๆ หาย ๆ ก็ดีให้สุด ๆ เลยนะคะ เพราะนิ่มก็แคบแชทให้ทนายแล้วเหมือนกันค่ะ
ทั้งในคอมเม้นท์ และ ที่ ib นะคะ ไม่ว่าจะอวตารก็จะตามตัวค่ะ อย่าไหว้สวยนะคะพวกเกรียนคีย์บอร์ด”

อย่างไรก็ดี เจ้าของโพสต์เตรียมดำเนินการทาง กฎหมายกับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์เกินขอบเขต พร้อมฝากทนายช่วยดูแลให้ โดยโพสต์ข้อความบทสนทนาที่พูดคุยกับทนายและแคปชั่นว่า “โชคดีนะทุกคน ไม่เคยทำร้ายใครก่อน แต่ก็อย่ามาทำร้ายกัน”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 09:37 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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