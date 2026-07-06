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อาลัย “ดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์” อดีตนักแสดง-นายแบบ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งไต
อาลัย ดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์ อดีตนักแสดง-นายแบบ เสียชีวิตจากโรคมะเร็งไต กำหนดการพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจในวันที่ 9 ก.ค.
ยุทธ จันทร์กระจ่าง อดีตบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร “เธอกับฉัน” ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่า ดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์ อดีตพระเอกละครพื้นบ้าน และอดีตนายแบบเสียชีวิตแล้ว เบื้องต้นมีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากโรคมะเร็งไต
โดย ยุทธ จันทร์กระจ่าง โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนิลทลักษณ์ด้วยนะครับ กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ RIP. หลับให้สบายนะครับดิงดอง…”
เบื้องต้นมีกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจในวันที่ 9 ก.ค.นี้ เวลา 15.30 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) ศาลา 5
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