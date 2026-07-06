ตำรวจออสเตรเลีย เข้าสอบวัตถุทรงกลมปริศนา 6 ลูก ตกอยู่ที่ชายหาด
ตำรวจออสเตรเลีย เข้าสอบวัตถุทรงกลมปริศนา 6 ลูก ตกอยู่ที่ชายหาด เบื้องต้นคาดว่าเป็นขยะอวกาศ วอนประชาชนอย่าสัมผัส
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เข้าตรวจสอบวัตถุปริศนา ซึ่งเป็นวัตถุทรงกลมที่ถูกพบที่ชายหาดทางตอนเหนือของรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเป็นวัตถุที่มีความแข็งจำนวน 6 ลูก ถูกพบในชายหาด เบื้องต้นคาดว่าเป็นขยะอวกาศ และสำนักงานอวกาศออสเตรเลีย (ASA) กำลังตรวจสอบว่าใช่ขยะอวกาศหรือไม่และมาจากที่ใด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ย้ำกับประชาชนอีกด้วยว่า หากประชาชนพบวัตถุปริศนา อย่าสัมผัสและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และขอให้ถอยห่างออกมา
มีการคาดการณ์ในโลกออนไลน์ว่าวัตถุทรงกลมเหล่านี้คือถังเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศ ซึ่งอาจมีสารที่ไวไฟสูงหรือสารที่ทำปฏิกิริยาได้ง่ายตกค้างอยู่ภายใน
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