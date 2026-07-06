นักข่าวร้องเรียน “กัน จอมพลัง” กล่าวหานักการเมืองทำงานคณะนายกฯ ยกพวกรุมทำร้าย
นักข่าวร้องเรียน “กัน จอมพลัง” กล่าวหานักการเมืองทำงานคณะนายกฯ ยกพวกรุมทำร้าย กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะเป็นนักการเมืองภาพคู่ผู้ใหญ่หลายท่าน
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่มีนักข่าวมาร้องเรียน โดยระบุว่า “นักข่าวไปหาข้อมูลว่านักการเมืองคนนึงเป็นคณะทำงานท่านนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ แต่นักการเมืองไม่พอใจจึงไปเผชิญหน้ากับนักข่าวที่คอนโด คุยกันซักพักแยกย้าย นักข่าวกลัวไม่ปลอดภัยจึงไปขอกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน แต่ไม่จบนักการเมืองพาพวกตามมาหาถึงห้องวงจรปิดในคอนโด เปิดห้องเข้ามาทำร้ายคนในห้อง หลังจากนั้นเอาเฟลชไดร์นักข่าวที่เสียบไว้ตรงกล้องวงจรปิดไปด้วย
นักการเมืองมีภาพคู่กับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายท่านได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งมากมายจึงกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอให้ผมช่วย พรุ่งนี้นักข่าวมาหาผมครับ”
ก่อนจะเขียนคอมเม้นท์ปิดท้ายว่า “พอผมรับเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ทักมาหาผมหลายคนเลย แต่ทุกคนเข้าใจแล้วครับว่าตรงไปตรงมาครับ”
ทั้งนี้มีรายงานว่า นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้นัดสื่อมวลชนแถลงข่าวกรณีดังกล่าวในวันนี้ (6 ก.ค. 69) ณ เวลา 10.00 น.
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