โรงพยาบาลเผยผลชันสูตร ชาย-หญิง เสียชีวิตในรถเก๋ง พร้อมถุงยางและยาบำรุง
เผยผลชันสูตร ชาย-หญิง เสียชีวิตในรถเก๋ง พร้อมถุงยางและยาบำรุง พบว่าเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
จากกรณีพบร่างชาย อายุ 44 ปี และหญิง อายุ 27 ปี นอนเสียชีวิตอย่างปริศนา ในสภาพกึ่งเปลือย ภายในรถยนต์ภายในซอยบางแวก 15 เขตภาษีเจริญ กทม. จากการตรวจสอบพบซองถุงยางอนามัย ขนาด 49 มม. และ 54 มม. ตกอยู่ พร้อมกล่องยาบำรุงที่ทานไปแล้ว 1 เม็ดตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับพ่อของผู้เสียขณะเดินทางมารับศพลูกสาว โดยให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้ปรักปรำ กล่าวโทษว่าใครผิด เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ตนเพิ่งมาทราบข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตในช่วงเย็น ส่วนผู้ชายตนเองก็รับรู้มานานแล้วว่าคบหากับลูกสาวตนเองแต่ไม่เคยไปมาหาสู่
ส่วนเรื่องคดีความ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุย เพราะตนเองอยากจะจัดการศพลูกสาวให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งครอบครัวจะนำร่างกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดปากน้ำฝั่งใต้ ศาลา 1 ซึ่งผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
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