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ซีพีออลล์ เอาจริง เตรียมดำเนินคดีลูกค้าด่าหยาบพนักงาน 7-11 หลังกดบัตรคอนไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 08:01 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 08:01 น.
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ซีพีออลล์ เอาจริง เตรียมดำเนินคดีลูกค้าด่าหยาบพนักงาน 7-11 หลังกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีและความปลอดภัยพนักงาน

จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ปรากฎคลิปของลูกค้าใช้ถ้อยคำรุนแรงด่าพนักงาน ภายหลังจากที่ไม่สามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก CPALL (ซีพีออลล์) ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “คำชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับพนักงานร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

บริษัทขออภัยต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเช่นเดียวกัน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่อาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพนักงาน บริษัทจึงได้ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความขัดแย้งกับลูกค้า แต่เป็นการยืนยันหลักการว่า พนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และปราศจากการคุกคามหรือการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม

บริษัทเชื่อมั่นว่า การบริการที่ดีเกิดขึ้นจากการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งลูกค้าและพนักงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

บริษัทจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการให้บริการและมาตรการดูแลพนักงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการใช้บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

บริษัทขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความห่วงใยที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.ค. 2569 08:01 น.| อัปเดต: 06 ก.ค. 2569 08:01 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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