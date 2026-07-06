ซีพีออลล์ เอาจริง เตรียมดำเนินคดีลูกค้าด่าหยาบพนักงาน 7-11 หลังกดบัตรคอนไม่ได้
ซีพีออลล์ เอาจริง เตรียมดำเนินคดีลูกค้าด่าหยาบพนักงาน 7-11 หลังกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีและความปลอดภัยพนักงาน
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ปรากฎคลิปของลูกค้าใช้ถ้อยคำรุนแรงด่าพนักงาน ภายหลังจากที่ไม่สามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก CPALL (ซีพีออลล์) ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “คำชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับพนักงานร้านสาขา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
บริษัทขออภัยต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเช่นเดียวกัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่อาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพนักงาน บริษัทจึงได้ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความขัดแย้งกับลูกค้า แต่เป็นการยืนยันหลักการว่า พนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และปราศจากการคุกคามหรือการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
บริษัทเชื่อมั่นว่า การบริการที่ดีเกิดขึ้นจากการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งลูกค้าและพนักงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
บริษัทจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการให้บริการและมาตรการดูแลพนักงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการใช้บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย
บริษัทขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความห่วงใยที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว”
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