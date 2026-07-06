“ทรัมป์” ต่อสายตรงหา FIFA ขอให้ตรวจสอบใบแดง “บาโลกุน” ก่อนยกเลิกโทษแบน
โดนัลด์ ทรัมป์ ต่อสายตรงหา FIFA ขอให้ตรวจสอบใบแดง บาโลกุน ก่อนยกเลิกโทษแบน ได้รับอนุญาตให้ลงดวงกับทีมชาติเบลเยียมได้
จากกรณีที่มีรายงานว่า โฟลาริน บาโลกุน กองหน้าตัวเก่งของทีมชาติสหรัฐฯ ที่ก่อนหน้านี้โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่เอาชนะ บอสเนียฯ 2-0 จะสามารถลงเล่นในเกมที่เจอกับทีมชาติเบลเยียมได้ ซึ่งตามปกติแล้วหากโดนไล่ออกจะไม่สามารถลงเล่นในเกมต่อไปได้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โทรต่อสายตรงคุยกับ จันนี อินฟันตีโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) โดยตรง และขอให้ช่วยตรวจสอบถึงความถูกต้องของใบแดงดังกล่าว
แหล่งข่าวของ NYPost บอกว่า “ประธานาธิบดีกับอินฟันตีโนได้คุยกันจริง และท่านประธานาธิบดีอยากจะทำความเข้าใจว่าทำไมกรรมการจึงแจกใบแดง และทำไมถึงมีการสั่งแบน”
พร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐฯยังได้เตรียมทีมกฎหมายให้ทีมฟุตบอลสหรัฐฯด้วยหากจำเป็น ก่อนที่ทาง FIFA จะอนุญาตให้บาโลกุนลงเล่นในเกมรอบ 16 ทีมได้ โดยให้เหตุผลว่า VAR ถูกนำมาใช้ไม่ถูกต้องในกรณีของบาโลกุน พร้อมชี้ว่าโทษของเขาจะรอลงอาญาเป็นระยะเวลา 1 ปี
ขณะที่นายทรัมป์เขียนข้อความว่า “ขอบคุณ FIFA ในการทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้คำตัดสินในความอยุติธรรมครั้งใหญ่นี้”
ทั้งนี้สหรัฐฯจะลงเตะกับเบลเยียม ในวันอังคาร 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งบาโลกุนได้ทำไปแล้ว 3 ประตูจากทัวร์นาเม้นท์นี้
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