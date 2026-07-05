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อาลัย “อรุณ ชัยเสรี” ยอดปรมาจารย์วิศวกรรม ผู้เบื้องหลังตึกสำคัญของไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 18:11 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 18:11 น.
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อาลัย “ศ.กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี” ปรมาจารย์วิศวกรรมโครงสร้างของไทย ผู้เบื้องหลังตึกและสถานที่สำคัญของประเทศ

วงการวิศวกรรมไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี ปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมโครงสร้างของไทย ถึงแก่กรรมด้วยวัย 92 ปี

ข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยผ่านเพจของ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569

สำหรับคนรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นชื่อ แต่น่าจะเคยเห็นหรือใช้งานผลงานของท่านมาแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบโครงสร้างอาคารและสถานที่สำคัญของประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตึกใบหยกทาวเวอร์ 1 และ 2 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตึกช้าง ไปจนถึงอาคารในโรงพยาบาลศิริราชและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมผลงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตลอดชีวิตกว่า 1,000 โครงการ

ในด้านความเชี่ยวชาญ ท่านเป็นผู้บุกเบิกการคำนวณออกแบบอาคารสูงพิเศษ โดยเฉพาะตึกใบหยกทาวเวอร์ 2 ที่สูงถึง 319 เมตร รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างหลังคาคอนกรีตเปลือกบาง และการก่อสร้างห้องใต้ดินลึกแบบบนลงล่าง ซึ่งล้วนเป็นเทคนิคขั้นสูงในยุคนั้น

ตลอดชีวิตการทำงาน ท่านสร้างคุณูปการให้วงการวิศวกรรมไทยอย่างมหาศาล เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย ทั้งนายกสภาวิศวกรคนแรกของประเทศไทย นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ราชบัณฑิต และสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

กำหนดการงานศพ ณ ศาลาสารัตถ์ รัตนาวดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569
เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.00 น. พิธีน้ำหลวงอาบศพ
เวลา 17.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569
เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยจะประกอบพิธีบรรจุศพในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม

ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 18:11 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 18:11 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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