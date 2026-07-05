อาลัย “อรุณ ชัยเสรี” ยอดปรมาจารย์วิศวกรรม ผู้เบื้องหลังตึกสำคัญของไทย
อาลัย “ศ.กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี” ปรมาจารย์วิศวกรรมโครงสร้างของไทย ผู้เบื้องหลังตึกและสถานที่สำคัญของประเทศ
วงการวิศวกรรมไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี ปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมโครงสร้างของไทย ถึงแก่กรรมด้วยวัย 92 ปี
ข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยผ่านเพจของ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569
สำหรับคนรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นชื่อ แต่น่าจะเคยเห็นหรือใช้งานผลงานของท่านมาแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบโครงสร้างอาคารและสถานที่สำคัญของประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตึกใบหยกทาวเวอร์ 1 และ 2 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตึกช้าง ไปจนถึงอาคารในโรงพยาบาลศิริราชและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมผลงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตลอดชีวิตกว่า 1,000 โครงการ
ในด้านความเชี่ยวชาญ ท่านเป็นผู้บุกเบิกการคำนวณออกแบบอาคารสูงพิเศษ โดยเฉพาะตึกใบหยกทาวเวอร์ 2 ที่สูงถึง 319 เมตร รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างหลังคาคอนกรีตเปลือกบาง และการก่อสร้างห้องใต้ดินลึกแบบบนลงล่าง ซึ่งล้วนเป็นเทคนิคขั้นสูงในยุคนั้น
ตลอดชีวิตการทำงาน ท่านสร้างคุณูปการให้วงการวิศวกรรมไทยอย่างมหาศาล เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย ทั้งนายกสภาวิศวกรคนแรกของประเทศไทย นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ราชบัณฑิต และสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
กำหนดการงานศพ ณ ศาลาสารัตถ์ รัตนาวดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569
เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.00 น. พิธีน้ำหลวงอาบศพ
เวลา 17.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569
เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยจะประกอบพิธีบรรจุศพในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม
ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
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