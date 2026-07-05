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น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 16:59 น.
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น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี

น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ จากเวทีแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ ที่ประเทศเยอรมนี

5 ก.ค. 2569 โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย โพสต์เรื่องราวสุดภาคภูมิใจผ่านเฟซบุ๊ก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่วงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า 2 รางวัลชนะเลิศ 2 แชมป์แห่งความภาคภูมิใจ

วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ จากเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ Champion Drumline 2026
  • รางวัลชนะเลิศ European Music Contest 2026
วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
FB/ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 ก.ค. 69 ในรายการ EUROPEAN MUSIC CONTEST 2026 ณ เมืองราชเตเด้ ประเทศเยอรมนี

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และศักยภาพของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย จนสามารถนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่โรงเรียนและประเทศ

ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้สนับสนุน และทุกกำลังใจที่ร่วมส่งแรงเชียร์และให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทุกแรงใจคือพลังสำคัญที่ผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลก

FB/ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 16:59 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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