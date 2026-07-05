น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี
น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ จากเวทีแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ ที่ประเทศเยอรมนี
5 ก.ค. 2569 โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย โพสต์เรื่องราวสุดภาคภูมิใจผ่านเฟซบุ๊ก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่วงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า 2 รางวัลชนะเลิศ 2 แชมป์แห่งความภาคภูมิใจ
วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ จากเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ Champion Drumline 2026
- รางวัลชนะเลิศ European Music Contest 2026
วันที่ 4 ก.ค. 69 ในรายการ EUROPEAN MUSIC CONTEST 2026 ณ เมืองราชเตเด้ ประเทศเยอรมนี
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และศักยภาพของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย จนสามารถนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่โรงเรียนและประเทศ
ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้สนับสนุน และทุกกำลังใจที่ร่วมส่งแรงเชียร์และให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทุกแรงใจคือพลังสำคัญที่ผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลก
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