ข่าว

สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 16:14 น.
60
สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้

สาวโพสต์ระบาย จอดรถทิ้งไว้ วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้ โอดตำรวจชี้เป็นคดีแพ่ง ค่าจ้างทนายแพงกว่าค่าซ่อมจริง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า ถึงกฏหมายไทย สิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือ เราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง (ไม่ได้จอดประจำ) ซึ่งไม่มีคนอยู่บ้านหลังนั้น นานๆทีเจ้าของเข้ามา แล้วอยู่ ๆ วัสดุบ้านหลังตรงข้ามดันเสื่อมและตกมาบนหลังคารถของเรา ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานคลิป ขนาดนี้ แต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลย

  1. แจ้งนิติ นิติบอก เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ ให้ไปดำเนินคดีเอาเอง
  2. แจ้งตร ตร บอก รับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวัน แต่ไม่สามารถแจ้งความได้ เนื่องจากเป็นคดีแพ่ง
  3. จ้างทนายฟ้อง ฟ้องได้ แต่ค่าจ้างทนาย มักจะมากกว่าค่าเสียหายรถ แล้วถ้าถึงศาล ก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถจริง

(สมมุติค่าซ่อม 1 หมื่น ค่าทนาย 30000 แล้วใครอยากฟ้อง) ซึ่งไม่ว่าจะทางไหน เราก็เสียเปรียบหมดทุกทาง เราอยู่ในยุคที่ กฎหมายทำอะไรไม่ได้ ตำรวจก็มีไว้ แต่ช่วยอะไรไม่ได้ และคนผิด เราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เช่นกัน แล้วแบบนี้ จะเป็นคนดีไปเพื่ออะไร …? จะเคารพกฎไปเพื่ออะไร

สวัสดีครับ คนเลว กลับมาแล้วครับ !!!!!! เสื่อมศรัทธากับทุกสิ่ง ทุกอย่าง เบื่อโลกใบนี้ เบื่อประเทศควายๆ กับคนควายๆ ที่หายใจรดบนโลกนี้ อยู่ไปก็รกโลกชิบหาย

วัสดุจากบ้านตรงข้ามตกลงใส่รถยนต์ของเจ้าของโพสต์

หลังจากโพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็น ระบุว่า “เรามองกลางๆนะเธอ คิดว่าอันนี้น่าจะเรียกร้องไม่ได้จริงๆ ตามกฏคือห้ามจอดรถหน้าบ้านคนอื่น

1. เนื่องจากเราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น จะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ

2. ตำรวจต่อให้เห็นหลักฐานว่ามีของหล่นจากบ้านหลังดังกล่าวก็ตาม เขาก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็จะย้อนกลับไปว่า เราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ด้วยเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นคนปามาใส่รถเรา แต่ถึงเจ้าของบ้านเขาปามาใส่รถเราจริงๆ เขาก็จะบอกได้ว่า เพราะเราไปจอดรถขวางทางบ้านเขา อันนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ผิด

3. ทางที่ดี เราเอามาจอดบ้านเราดีที่สุด เพราะทั้งหมด ทุกภาพเหตุการณ์ = กลายเป็นเราเองที่ต้องยอมรับมัน เพราะเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้าม เขาไม่ได้ผิดอะไร เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน มันก็เหมือนกับว่า ดวงเราซวยเอง มาหล่นใส่รถเรา

4. ถ้าเจ้าของบ้าน เขาไปแจ้งความเอาผิดเรา ว่าไปจอดรถกีดขวางหน้าบ้านเขา อันนี้เขามีสิทธิ์นั้น และก็จะมีสิทธิ์ฟ้องร้องกับเราได้ด้วย ตามกฏหมาย

**คิดว่าหลาย ๆ คนน่าจะให้คำตอบ เหมือนกับที่เราให้คำตอบเธอนั่นละ ใจเย็น ๆ นะเธอ ถ้ามันเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ปล่อยผ่านมันไป ถือว่ายังดีที่มันไม่หล่นมาใส่เรา ฟาดเคราะห์ไป เดี๋ยวอะไรดีๆก็เข้ามาในชีวิต Take care เด้อสาว”

อีกคอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “พูดยาก จริงๆ มันคืออุบัติเหตุเนาะ ไม่มีใครอยากให้เกิด อีกอย่างเราเอารถไปจอดในที่สาธารณะ แถมเป็นฝั่งบ้านเค้าอีก อันนี้ ไงเราก็น่าจะเสียเปรียบนิดๆหรือเปล่า ปล.ถ้าเป็นอีกกรณี อิฐก้อนใหญ่ ตกใส่หัวคนแทน นี่จะฟ้องร้องได้ไหม อันนี้อยากรู้”

ด้านเจ้าของโพสต์ตอบกลับว่า “จริง ๆ ฟ้องได้ค่ะ แต่ว่า ค่าเสียหายมันไม่คุ้มกับค่าจ้างทนายค่ะ ถ้ายิ่งเป็นคน คนรวยก็ฟ้องได้ค่ะ เค้าก็กล้าเรียกค่าตัวแพงๆ เพราะว่าก็อ้างหน้าที่การงาน ค่าตกใจได้

แต่พี่ลองคิดดู ถ้าคนจนโดน ก็คงไม่มีปัญญาไปจ้างทนายหรอกคะ หรือถ้าจ้างทนายได้ ก็คงเรียกร้องเงินไม่ได้เยอะ เพราะเค้าคงดูจากหน้าที่การงาน ที่ออกมาโพสต์ ไม่ได้จะเรียกร้องอะไร แค่อยากให้เห็นอีกมุม ที่มันน่าตลกดีคะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

อาลัย “อรุณ ชัยเสรี” ยอดปรมาจารย์วิศวกรรม ผู้เบื้องหลังตึกสำคัญของไทย

52 วินาที ที่แล้ว
น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี ข่าว

น่าชื่นชม! วงโยธวาทิต รร.ราชสีมาวิทยาลัย คว้า 2 แชมป์ดนตรีนานาชาติ ที่เยอรมนี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้ ข่าว

สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม ข่าวกีฬา

บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด บราซิล พบ นอร์เวย์ ทายผลบอล ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

ทายผลบอล บราซิล พบ นอร์เวย์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.ขยายผล &quot;คดีแอร์สาว&quot; จับหนุ่มพะเยา กรีดกระเป๋า ทิ้งเฮโรอีนลงชักโครก ข่าว

ตร.ขยายผล “คดีแอร์สาว” จับหนุ่มพะเยา กรีดกระเป๋า ทิ้งเฮโรอีนลงชักโครก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! &quot;เจ๋ง บิ๊กแอส&quot; ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม บันเทิง

แฟนคลับช็อก! “เจ๋ง บิ๊กแอส” ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล หนุนสิทธิ ประกันสังคม ค่าฝากครรภ์-คลอดบุตร ผู้ประกันตน ม.33-39 ข่าว

รัฐบาล หนุนสิทธิ ประกันสังคม ค่าฝากครรภ์-คลอดบุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยง &quot;มะเร็งเต้านม&quot; ข่าว

หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยงเป็น “มะเร็งเต้านม”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนพายุ &quot;ไมสัก&quot; 5-6 ก.ค. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับฝนถล่มหนัก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนพายุ “ไมสัก” 5-6 ก.ค. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับฝนถล่มหนัก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล เผย คนยังเทใจหนุน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ พรรคประชาชน นำลิ่วเบอร์หนึ่ง ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผย คนยังเทใจหนุน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ พรรคประชาชน นำลิ่วเบอร์หนึ่ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! นักร้องสาวเวทีดัง ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 3 วอนอุดหนุนสินค้าช่วยค่ารักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักร้องสาวเวทีดัง ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 3 วอนอุดหนุนสินค้าช่วยค่ารักษา

1 วัน ที่แล้ว
เปิดใจครั้งแรก &quot;โน้ส อุดม&quot; เผยสาเหตุ คัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้ บันเทิง

โน้ส อุดม เผยสาเหตุคัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้

1 วัน ที่แล้ว
เช็กด่วน! รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69

1 วัน ที่แล้ว
บริษัทแจงรอบ 2 พนักงานสาว ยื่นลาออกเอง หลังโพสต์แซะเหตุสลดคณะพระธุดงค์ ข่าว

บริษัทแจงรอบ 2 พนักงานสาว ยื่นลาออกเอง หลังโพสต์แซะเหตุสลดคณะพระธุดงค์

1 วัน ที่แล้ว
ตารางแข่ง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ครบทุกคู่ เวลาไทย ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ครบทุกคู่ เวลาไทย

1 วัน ที่แล้ว
สถ. พบหลักฐานแก้คะแนน ก่อนประกาศผล สั่งเช็กผลคนบรรจุใหม่ 1.5 หมื่น ข่าว

สถ. พบหลักฐานแก้คะแนน ก่อนประกาศผล สั่งเช็กผลคนบรรจุใหม่ 1.5 หมื่น

1 วัน ที่แล้ว
แชร์ด่วน! สภากาชาดไทย ตามหาทายาทของ คุณยายพัชรา ติดต่อรับมรดก ภายใน 30 วัน ข่าว

แชร์ด่วน! สภากาชาดไทย ตามหาทายาทของ คุณยายพัชรา ติดต่อรับมรดก ภายใน 30 วัน

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

สาเหตุ หม่อง วูล์ฟแพค เสียชีวิต สิ้นตำนานมือเบสวงร็อคยุค 90

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย แม่กุหลาบ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ขนมโมจิของฝากเมืองนครสวรรค์ เสียชีวิต ในวัย 86 ปี

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! บริษัทสั่ง ‘พ้นสภาพทันที’ สาวปากแซ่บ โพสต์แซะเหตุสลด “ถนนไม่ใช่ที่ของพระ”

1 วัน ที่แล้ว
คืบหน้า คดี &#039;แม่บ้านผสมเดทตอล&#039; ตำรวจแจ้งข้อหาใหม่ &quot;พยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง&quot; ข่าว

คืบหน้า คดี ‘แม่บ้านผสมเดทตอล’ ตำรวจแจ้งข้อหาใหม่ “พยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง”

1 วัน ที่แล้ว
สิ้น &#039;ศ.กิตติคุณ กำจร&#039; ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี บันเทิง

สิ้น ‘ศ.กิตติคุณ กำจร’ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี

1 วัน ที่แล้ว
เจาะสถิติหวย &quot;วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม&quot; ย้อนหลัง เลขเด่น งวด 16 ก.ค. 69 เลขเด็ด

เจาะสถิติหวย “วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม” ย้อนหลัง เลขเด่น งวด 16 ก.ค. 69

2 วัน ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 16:14 น.
60
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

เผยแพร่: 5 กรกฎาคม 2569
ดูบอลสด บราซิล พบ นอร์เวย์ ทายผลบอล ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย

ทายผลบอล บราซิล พบ นอร์เวย์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 5 กรกฎาคม 2569
แฟนคลับช็อก! &quot;เจ๋ง บิ๊กแอส&quot; ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม

แฟนคลับช็อก! “เจ๋ง บิ๊กแอส” ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม

เผยแพร่: 5 กรกฎาคม 2569
หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยง &quot;มะเร็งเต้านม&quot;

หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยงเป็น “มะเร็งเต้านม”

เผยแพร่: 5 กรกฎาคม 2569
Back to top button