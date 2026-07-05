สาวโพสต์ระบาย วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้
สาวโพสต์ระบาย จอดรถทิ้งไว้ วัสดุจากบ้านตรงข้าม ตกใส่รถเสียหาย พ้อกฎหมายทำอะไรไม่ได้ โอดตำรวจชี้เป็นคดีแพ่ง ค่าจ้างทนายแพงกว่าค่าซ่อมจริง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า ถึงกฏหมายไทย สิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือ เราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเอง (ไม่ได้จอดประจำ) ซึ่งไม่มีคนอยู่บ้านหลังนั้น นานๆทีเจ้าของเข้ามา แล้วอยู่ ๆ วัสดุบ้านหลังตรงข้ามดันเสื่อมและตกมาบนหลังคารถของเรา ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานคลิป ขนาดนี้ แต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลย
- แจ้งนิติ นิติบอก เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ ให้ไปดำเนินคดีเอาเอง
- แจ้งตร ตร บอก รับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวัน แต่ไม่สามารถแจ้งความได้ เนื่องจากเป็นคดีแพ่ง
- จ้างทนายฟ้อง ฟ้องได้ แต่ค่าจ้างทนาย มักจะมากกว่าค่าเสียหายรถ แล้วถ้าถึงศาล ก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถจริง
(สมมุติค่าซ่อม 1 หมื่น ค่าทนาย 30000 แล้วใครอยากฟ้อง) ซึ่งไม่ว่าจะทางไหน เราก็เสียเปรียบหมดทุกทาง เราอยู่ในยุคที่ กฎหมายทำอะไรไม่ได้ ตำรวจก็มีไว้ แต่ช่วยอะไรไม่ได้ และคนผิด เราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เช่นกัน แล้วแบบนี้ จะเป็นคนดีไปเพื่ออะไร …? จะเคารพกฎไปเพื่ออะไร
สวัสดีครับ คนเลว กลับมาแล้วครับ !!!!!! เสื่อมศรัทธากับทุกสิ่ง ทุกอย่าง เบื่อโลกใบนี้ เบื่อประเทศควายๆ กับคนควายๆ ที่หายใจรดบนโลกนี้ อยู่ไปก็รกโลกชิบหาย
หลังจากโพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็น ระบุว่า “เรามองกลางๆนะเธอ คิดว่าอันนี้น่าจะเรียกร้องไม่ได้จริงๆ ตามกฏคือห้ามจอดรถหน้าบ้านคนอื่น
1. เนื่องจากเราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น จะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
2. ตำรวจต่อให้เห็นหลักฐานว่ามีของหล่นจากบ้านหลังดังกล่าวก็ตาม เขาก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็จะย้อนกลับไปว่า เราไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่น ด้วยเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นคนปามาใส่รถเรา แต่ถึงเจ้าของบ้านเขาปามาใส่รถเราจริงๆ เขาก็จะบอกได้ว่า เพราะเราไปจอดรถขวางทางบ้านเขา อันนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ผิด
3. ทางที่ดี เราเอามาจอดบ้านเราดีที่สุด เพราะทั้งหมด ทุกภาพเหตุการณ์ = กลายเป็นเราเองที่ต้องยอมรับมัน เพราะเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้าม เขาไม่ได้ผิดอะไร เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน มันก็เหมือนกับว่า ดวงเราซวยเอง มาหล่นใส่รถเรา
4. ถ้าเจ้าของบ้าน เขาไปแจ้งความเอาผิดเรา ว่าไปจอดรถกีดขวางหน้าบ้านเขา อันนี้เขามีสิทธิ์นั้น และก็จะมีสิทธิ์ฟ้องร้องกับเราได้ด้วย ตามกฏหมาย
**คิดว่าหลาย ๆ คนน่าจะให้คำตอบ เหมือนกับที่เราให้คำตอบเธอนั่นละ ใจเย็น ๆ นะเธอ ถ้ามันเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ปล่อยผ่านมันไป ถือว่ายังดีที่มันไม่หล่นมาใส่เรา ฟาดเคราะห์ไป เดี๋ยวอะไรดีๆก็เข้ามาในชีวิต Take care เด้อสาว”
อีกคอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “พูดยาก จริงๆ มันคืออุบัติเหตุเนาะ ไม่มีใครอยากให้เกิด อีกอย่างเราเอารถไปจอดในที่สาธารณะ แถมเป็นฝั่งบ้านเค้าอีก อันนี้ ไงเราก็น่าจะเสียเปรียบนิดๆหรือเปล่า ปล.ถ้าเป็นอีกกรณี อิฐก้อนใหญ่ ตกใส่หัวคนแทน นี่จะฟ้องร้องได้ไหม อันนี้อยากรู้”
ด้านเจ้าของโพสต์ตอบกลับว่า “จริง ๆ ฟ้องได้ค่ะ แต่ว่า ค่าเสียหายมันไม่คุ้มกับค่าจ้างทนายค่ะ ถ้ายิ่งเป็นคน คนรวยก็ฟ้องได้ค่ะ เค้าก็กล้าเรียกค่าตัวแพงๆ เพราะว่าก็อ้างหน้าที่การงาน ค่าตกใจได้
แต่พี่ลองคิดดู ถ้าคนจนโดน ก็คงไม่มีปัญญาไปจ้างทนายหรอกคะ หรือถ้าจ้างทนายได้ ก็คงเรียกร้องเงินไม่ได้เยอะ เพราะเค้าคงดูจากหน้าที่การงาน ที่ออกมาโพสต์ ไม่ได้จะเรียกร้องอะไร แค่อยากให้เห็นอีกมุม ที่มันน่าตลกดีคะ”
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