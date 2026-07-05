บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

ป้อมปราการอัซเตกา เม็กซิโกท้าชน “สิงโตคำราม” อังกฤษ ศึกเดือดชิงตั๋ว 8 ทีมบอลโลก 2026
อีกหนึ่งคู่ที่ร้อนแรงไม่แพ้ใครในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 เจ้าภาพร่วมอย่าง เม็กซิโก เปิดรังสนามในตำนานต้อนรับทัพ “สิงโตคำราม” อังกฤษ งานนี้ไม่ใช่แค่เกมวัดฝีเท้า แต่เป็นการทดสอบใจกลางป้อมปราการที่ทีมเยือนแทบไม่เคยเอาชนะได้
ดูบอลสด เม็กซิโก พบ อังกฤษ
- เช้าวันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาไทย
- สนามอัซเตกา ในกรุงเม็กซิโกซิตี ความจุราว 87,000 ที่นั่ง
- ดูสดทางช่อง MONOMAX SPORTS
- ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง บราซิล กับ นอร์เวย์ ที่รอชิงตั๋วรอบก่อนหน้า
เม็กซิโกป้อมปราการหินยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว
นี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของเจ้าภาพร่วม เม็กซิโกภายใต้การคุมทีมของ ฆาบิเอร์ อากีร์เร ยังรักษาคลีนชีตได้ครบทุกนัด ไม่เสียประตูเลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่เอาชนะ แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้ และ เช็ก มาจนถึงรอบ 32 ทีมที่เฉือน เอกวาดอร์ 2-0 ประตูจาก ฆูเลียน กีโญเนส และ ราอูล คิเมเนซ ซึ่งเป็นชัยชนะในรอบน็อกเอาต์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1986
สถิติเกมรับของทีมชุดนี้อยู่ในระดับโหด เป็นทีมที่สองนับตั้งแต่ปี 1994 ที่รักษาคลีนชีตได้ในสี่นัดแรกของฟุตบอลโลก และถ้าคืนนี้ยังไม่เสียประตู ก็จะกลายเป็นทีมที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่ทำคลีนชีตได้ห้านัดรวดในฟุตบอลโลกครั้งเดียว ต่อจาก อิตาลี ปี 1990 ที่จบด้วยอันดับ 3 ของรายการ
ที่สำคัญคือความได้เปรียบในบ้าน เม็กซิโกไม่เคยแพ้ในเกมฟุตบอลโลกที่สนามอัซเตกาเลย และตลอดการลงเล่นเกมทางการที่นี่ 89 นัด พวกเขาแพ้ไปแค่ 2 นัดเท่านั้น
อังกฤษมาแบบไม่สวย เคนคือความหวัง
ทัพสิงโตคำรามของ โธมัส ทูเคิล ผ่านเข้ามาถึงรอบ 16 ทีมแบบขรุขระพอสมควร รอบแบ่งกลุ่มเปิดหัวได้สวยด้วยการถล่ม โครเอเชีย 4-2 แต่หลังจากนั้นก็สะดุด เสมอ กานา และเอาชนะ ปานามา มาแบบไม่โดดเด่นนัก ก่อนที่รอบ 32 ทีมจะต้องลุ้นหนักกว่าจะเฉือน ดีอาร์ คองโก 2-1 จากสองประตูช่วงท้ายเกมของ แฮร์รี เคน ที่เข้ามากอบกู้สถานการณ์
จุดแข็งที่สุดของอังกฤษยังคงเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งอย่าง เคน ที่กำลังร้อนแรง เขายิงไปแล้ว 5 ประตูในทัวร์นาเมนต์ ดันสถิติประตูรวมในฟุตบอลโลกเป็น 13 ลูก แซงหน้า แกรี ลินิเกอร์ ขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกเรียบร้อย โดยมี จูด เบลลิงแฮม คอยจับคู่หนุนเกมรุกได้เข้าขากันมากขึ้น จุดที่น่าห่วงคือแนวรับที่ยังไม่นิ่ง และปัญหาการเจาะแนวรับที่ตั้งรับลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่เม็กซิโกถนัด
ตัวแปรชี้ขาดชื่อ “อัซเตกา”
เกมนี้ไม่ได้วัดกันแค่ที่ผู้เล่น แต่วัดกันที่สภาพสนามด้วย สนามอัซเตกาตั้งอยู่บนความสูงราว 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ร่างกายเหนื่อยเร็วและหายใจลำบากกว่าปกติ นี่คือสิ่งที่ทีมเยือนทุกทีมต้องเผชิญ และฝั่งอังกฤษถึงกับออกมาแสดงความกังวลตั้งแต่ก่อนเกม
บรรยากาศก็เป็นอีกด่านหิน แฟนบอลเม็กซิกันเรือนแสนพร้อมเปลี่ยนสนามให้กลายเป็นหม้อความดัน ถึงขั้นมีรายงานว่าแฟนบอลเจ้าถิ่นไปดักโห่ทีมอังกฤษถึงหน้าโรงแรมที่พัก บวกกับการที่นี่เป็นเกมช่วงค่ำในหน้าร้อนของเม็กซิโก ทุกอย่างล้วนเข้าทางเจ้าภาพทั้งสิ้น
ปมประวัติศาสตร์ “หัตถ์พระเจ้า”
สำหรับแฟนบอลอังกฤษ สนามแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ขมขื่น นี่จะเป็นการกลับมาเล่นที่อัซเตกาครั้งแรกในรอบ 40 ปี โดยครั้งสุดท้ายคือฟุตบอลโลกปี 1986 อังกฤษพ่ายให้ อาร์เจนตินา ในเกมที่ ดีเอโก มาราโดนา ทำประตูอื้อฉาว “หัตถ์พระเจ้า” ด้วยการใช้มือปัดบอลเข้าประตู ก่อนจะตามด้วยประตูที่สองที่ถูกยกให้เป็น “ประตูแห่งศตวรรษ” การหวนคืนสังเวียนเดิมครั้งนี้จึงมีเดิมพันทางความรู้สึกซ่อนอยู่ไม่น้อย
ฝั่งเม็กซิโกนอกจาก คิเมเนซ กองหน้าที่น่าจะลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งสุดท้ายและมุ่งมั่นเป็นพิเศษแล้ว ยังมีปีกความเร็วสูงอย่าง กีโญเนส ที่ยิงมาแล้วหลายนัดและพร้อมลงโทษทุกจังหวะที่แนวรับอังกฤษสื่อสารกันพลาด รวมถึง โรเบร์โต อัลบาราโด ที่ทำแอสซิสต์ไปแล้ว 3 ครั้งแบบเงียบๆ และดาวรุ่งวัย 17 ปี กิลเบร์โต โมรา ที่เพิ่งสร้างสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลก เป็นรองแค่ เปเล่ เท่านั้น
ส่วนอังกฤษก็ฝากความหวังไว้ที่ เคน และ เบลลิงแฮม เป็นหลัก โดยทูเคิลยังมีตัวเปลี่ยนเกมคุณภาพอย่าง บูกาโย ซากา และ แอนโธนี กอร์ดอน ที่โชว์ฟอร์มดีเมื่อถูกส่งลงมาจากม้านั่งสำรอง
ราคาต่อรอง
เกมนี้สูสีจนแทบเป็นการโยนหัวก้อย ตลาดส่วนใหญ่ให้อังกฤษเป็นต่อแบบเฉียดฉิวในเรื่องคุณภาพผู้เล่นและประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ โดยราคาต่อรองให้อังกฤษเป็นเต็งเล็กน้อยที่จะชนะและผ่านเข้ารอบ ส่วนเม็กซิโกเป็นรองแบบไม่ห่างมาก จำนวนประตูสูงต่ำตั้งไว้ที่ 2.5 ลูก
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันว่านี่จะเป็นเกมน็อกเอาต์ที่เหนียวและตัดสินกันด้วยจังหวะเดียว หลายสำนักคาดสกอร์ อังกฤษ ชนะหวุดหวิด 1-0 จากช็อตคุณภาพของเคน แต่ก็เตือนว่าด้วยสภาพสนาม แนวรับที่โยกเยกของอังกฤษ และความมั่นใจของเจ้าถิ่น โอกาสที่เกมจะยืดเยื้อไปต่อเวลาพิเศษหรือดวลจุดโทษก็มีสูงไม่แพ้กัน
สรุปคือเกมนี้คุณภาพนักเตะอังกฤษเหนือกว่าบนหน้ากระดาษ แต่พอมาเจอป้อมปราการอัซเตกา ความสูง เสียงเชียร์ และเกมรับสุดเหนียวของเม็กซิโก ทุกอย่างถูกปรับให้สูสีลงทันที ใครแก้โจทย์สภาพแวดล้อมได้ดีกว่า คนนั้นได้ไปต่อ
11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม (ฝั่งอังกฤษ)
อังกฤษ (4-2-3-1): พิคฟอร์ด / สเปนซ์, คอนซา, กูเอฮี, โอไรลลี / แอนเดอร์สัน, ไรซ์ / ซากา, เบลลิงแฮม, กอร์ดอน / เคน
ฝั่งเม็กซิโก อากีร์เรยังไม่ยืนยันชื่อชัดเจน แต่แกนหลักที่ต้องจับตาคือ คิเมเนซ, กีโญเนส, อัลบาราโด และดาวรุ่ง โมรา
(รายชื่อ 11 ตัวจริงยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ อาจมีการปรับเปลี่ยนก่อนเกม)
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เสมอในเวลา 90 นาที 1-1 แล้วอังกฤษไปเบียดเอาชนะช่วงต่อเวลาหรือดวลจุดโทษ
เหตุผลที่ผมไม่กล้าฟันธงว่าอังกฤษชนะขาดในเวลาปกติ เพราะปัจจัยสนามมันหนักจริง อัซเตกาบนความสูง 2,200 เมตร บวกเสียงเชียร์เรือนแสน กมรับเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยทั้งทัวร์นาเมนต์ นี่คือสภาพแวดล้อมที่กดคุณภาพนักเตะอังกฤษให้เหลือน้อยลง ยิ่งอังกฤษมีปัญหาเจาะแนวรับตั้งลึกอยู่แล้ว เกมนี้จะอึดอัดกว่าที่คิด
แต่สุดท้ายผมเชื่อว่าคุณภาพตัวรุกจะเฉือนคม อังกฤษมี เคน ที่กำลังร้อน เป็นคนจบสกอร์ระดับโลก บวก เบลลิงแฮม และตัวสำรองเปลี่ยนเกมอย่าง ซากา กับ กอร์ดอน ที่พร้อมงัดออกมาใช้ในจังหวะสำคัญ ถ้าเกมยืดไปช่วงท้าย ความลึกของขุมกำลังอังกฤษน่าจะได้เปรียบ
จุดพลิกเกมที่ผมมองคือ ถ้าเม็กซิโกได้ประตูขึ้นนำก่อนเมื่อไหร่ พวกเขาถนัดมากในการตั้งรับลึกปิดเกม แบบที่ทำกับเอกวาดอร์มาแล้ว งานนี้อังกฤษจะเหนื่อยหนัก แต่ถ้าจบ 90 นาทียังเสมอ ผมเทน้ำหนักไปทางอังกฤษในช่วงต่อเวลา
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