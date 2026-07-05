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บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 15:20 น.
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บราซิล พบ อังกฤษ ทายผลบอล ดูบอลสด 11 ตัวจริง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีม

ป้อมปราการอัซเตกา เม็กซิโกท้าชน “สิงโตคำราม” อังกฤษ ศึกเดือดชิงตั๋ว 8 ทีมบอลโลก 2026

อีกหนึ่งคู่ที่ร้อนแรงไม่แพ้ใครในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 เจ้าภาพร่วมอย่าง เม็กซิโก เปิดรังสนามในตำนานต้อนรับทัพ “สิงโตคำราม” อังกฤษ งานนี้ไม่ใช่แค่เกมวัดฝีเท้า แต่เป็นการทดสอบใจกลางป้อมปราการที่ทีมเยือนแทบไม่เคยเอาชนะได้

ดูบอลสด เม็กซิโก พบ อังกฤษ

  • เช้าวันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาไทย
  • สนามอัซเตกา ในกรุงเม็กซิโกซิตี ความจุราว 87,000 ที่นั่ง
  • ดูสดทางช่อง MONOMAX SPORTS
  • ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง บราซิล กับ นอร์เวย์ ที่รอชิงตั๋วรอบก่อนหน้า
Mexico’s Johan Vasquez, top left, celebrates with teammates after Raul Jimenez scored his side’s second goal during the World Cup round of 32 soccer match against Ecuador in Mexico City, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

เม็กซิโกป้อมปราการหินยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว

นี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของเจ้าภาพร่วม เม็กซิโกภายใต้การคุมทีมของ ฆาบิเอร์ อากีร์เร ยังรักษาคลีนชีตได้ครบทุกนัด ไม่เสียประตูเลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่เอาชนะ แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้ และ เช็ก มาจนถึงรอบ 32 ทีมที่เฉือน เอกวาดอร์ 2-0 ประตูจาก ฆูเลียน กีโญเนส และ ราอูล คิเมเนซ ซึ่งเป็นชัยชนะในรอบน็อกเอาต์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1986

สถิติเกมรับของทีมชุดนี้อยู่ในระดับโหด เป็นทีมที่สองนับตั้งแต่ปี 1994 ที่รักษาคลีนชีตได้ในสี่นัดแรกของฟุตบอลโลก และถ้าคืนนี้ยังไม่เสียประตู ก็จะกลายเป็นทีมที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่ทำคลีนชีตได้ห้านัดรวดในฟุตบอลโลกครั้งเดียว ต่อจาก อิตาลี ปี 1990 ที่จบด้วยอันดับ 3 ของรายการ

ที่สำคัญคือความได้เปรียบในบ้าน เม็กซิโกไม่เคยแพ้ในเกมฟุตบอลโลกที่สนามอัซเตกาเลย และตลอดการลงเล่นเกมทางการที่นี่ 89 นัด พวกเขาแพ้ไปแค่ 2 นัดเท่านั้น

อังกฤษมาแบบไม่สวย เคนคือความหวัง

ทัพสิงโตคำรามของ โธมัส ทูเคิล ผ่านเข้ามาถึงรอบ 16 ทีมแบบขรุขระพอสมควร รอบแบ่งกลุ่มเปิดหัวได้สวยด้วยการถล่ม โครเอเชีย 4-2 แต่หลังจากนั้นก็สะดุด เสมอ กานา และเอาชนะ ปานามา มาแบบไม่โดดเด่นนัก ก่อนที่รอบ 32 ทีมจะต้องลุ้นหนักกว่าจะเฉือน ดีอาร์ คองโก 2-1 จากสองประตูช่วงท้ายเกมของ แฮร์รี เคน ที่เข้ามากอบกู้สถานการณ์

จุดแข็งที่สุดของอังกฤษยังคงเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งอย่าง เคน ที่กำลังร้อนแรง เขายิงไปแล้ว 5 ประตูในทัวร์นาเมนต์ ดันสถิติประตูรวมในฟุตบอลโลกเป็น 13 ลูก แซงหน้า แกรี ลินิเกอร์ ขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกเรียบร้อย โดยมี จูด เบลลิงแฮม คอยจับคู่หนุนเกมรุกได้เข้าขากันมากขึ้น จุดที่น่าห่วงคือแนวรับที่ยังไม่นิ่ง และปัญหาการเจาะแนวรับที่ตั้งรับลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่เม็กซิโกถนัด

ตัวแปรชี้ขาดชื่อ “อัซเตกา”

เกมนี้ไม่ได้วัดกันแค่ที่ผู้เล่น แต่วัดกันที่สภาพสนามด้วย สนามอัซเตกาตั้งอยู่บนความสูงราว 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ร่างกายเหนื่อยเร็วและหายใจลำบากกว่าปกติ นี่คือสิ่งที่ทีมเยือนทุกทีมต้องเผชิญ และฝั่งอังกฤษถึงกับออกมาแสดงความกังวลตั้งแต่ก่อนเกม

บรรยากาศก็เป็นอีกด่านหิน แฟนบอลเม็กซิกันเรือนแสนพร้อมเปลี่ยนสนามให้กลายเป็นหม้อความดัน ถึงขั้นมีรายงานว่าแฟนบอลเจ้าถิ่นไปดักโห่ทีมอังกฤษถึงหน้าโรงแรมที่พัก บวกกับการที่นี่เป็นเกมช่วงค่ำในหน้าร้อนของเม็กซิโก ทุกอย่างล้วนเข้าทางเจ้าภาพทั้งสิ้น

ปมประวัติศาสตร์ “หัตถ์พระเจ้า”

สำหรับแฟนบอลอังกฤษ สนามแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ขมขื่น นี่จะเป็นการกลับมาเล่นที่อัซเตกาครั้งแรกในรอบ 40 ปี โดยครั้งสุดท้ายคือฟุตบอลโลกปี 1986 อังกฤษพ่ายให้ อาร์เจนตินา ในเกมที่ ดีเอโก มาราโดนา ทำประตูอื้อฉาว “หัตถ์พระเจ้า” ด้วยการใช้มือปัดบอลเข้าประตู ก่อนจะตามด้วยประตูที่สองที่ถูกยกให้เป็น “ประตูแห่งศตวรรษ” การหวนคืนสังเวียนเดิมครั้งนี้จึงมีเดิมพันทางความรู้สึกซ่อนอยู่ไม่น้อย

ฝั่งเม็กซิโกนอกจาก คิเมเนซ กองหน้าที่น่าจะลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งสุดท้ายและมุ่งมั่นเป็นพิเศษแล้ว ยังมีปีกความเร็วสูงอย่าง กีโญเนส ที่ยิงมาแล้วหลายนัดและพร้อมลงโทษทุกจังหวะที่แนวรับอังกฤษสื่อสารกันพลาด รวมถึง โรเบร์โต อัลบาราโด ที่ทำแอสซิสต์ไปแล้ว 3 ครั้งแบบเงียบๆ และดาวรุ่งวัย 17 ปี กิลเบร์โต โมรา ที่เพิ่งสร้างสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลก เป็นรองแค่ เปเล่ เท่านั้น

ส่วนอังกฤษก็ฝากความหวังไว้ที่ เคน และ เบลลิงแฮม เป็นหลัก โดยทูเคิลยังมีตัวเปลี่ยนเกมคุณภาพอย่าง บูกาโย ซากา และ แอนโธนี กอร์ดอน ที่โชว์ฟอร์มดีเมื่อถูกส่งลงมาจากม้านั่งสำรอง

Mexico’s Raul Jimenez (9) celebrates after scoring his side’s second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Mexico and Ecuador in Mexico City, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

ราคาต่อรอง

เกมนี้สูสีจนแทบเป็นการโยนหัวก้อย ตลาดส่วนใหญ่ให้อังกฤษเป็นต่อแบบเฉียดฉิวในเรื่องคุณภาพผู้เล่นและประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ โดยราคาต่อรองให้อังกฤษเป็นเต็งเล็กน้อยที่จะชนะและผ่านเข้ารอบ ส่วนเม็กซิโกเป็นรองแบบไม่ห่างมาก จำนวนประตูสูงต่ำตั้งไว้ที่ 2.5 ลูก

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันว่านี่จะเป็นเกมน็อกเอาต์ที่เหนียวและตัดสินกันด้วยจังหวะเดียว หลายสำนักคาดสกอร์ อังกฤษ ชนะหวุดหวิด 1-0 จากช็อตคุณภาพของเคน แต่ก็เตือนว่าด้วยสภาพสนาม แนวรับที่โยกเยกของอังกฤษ และความมั่นใจของเจ้าถิ่น โอกาสที่เกมจะยืดเยื้อไปต่อเวลาพิเศษหรือดวลจุดโทษก็มีสูงไม่แพ้กัน

สรุปคือเกมนี้คุณภาพนักเตะอังกฤษเหนือกว่าบนหน้ากระดาษ แต่พอมาเจอป้อมปราการอัซเตกา ความสูง เสียงเชียร์ และเกมรับสุดเหนียวของเม็กซิโก ทุกอย่างถูกปรับให้สูสีลงทันที ใครแก้โจทย์สภาพแวดล้อมได้ดีกว่า คนนั้นได้ไปต่อ

11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม (ฝั่งอังกฤษ)

อังกฤษ (4-2-3-1): พิคฟอร์ด / สเปนซ์, คอนซา, กูเอฮี, โอไรลลี / แอนเดอร์สัน, ไรซ์ / ซากา, เบลลิงแฮม, กอร์ดอน / เคน

ฝั่งเม็กซิโก อากีร์เรยังไม่ยืนยันชื่อชัดเจน แต่แกนหลักที่ต้องจับตาคือ คิเมเนซ, กีโญเนส, อัลบาราโด และดาวรุ่ง โมรา

(รายชื่อ 11 ตัวจริงยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ อาจมีการปรับเปลี่ยนก่อนเกม)

ทายผลบอล อังกฤษ เม็กซิโก

เสมอในเวลา 90 นาที 1-1 แล้วอังกฤษไปเบียดเอาชนะช่วงต่อเวลาหรือดวลจุดโทษ

เหตุผลที่ผมไม่กล้าฟันธงว่าอังกฤษชนะขาดในเวลาปกติ เพราะปัจจัยสนามมันหนักจริง อัซเตกาบนความสูง 2,200 เมตร บวกเสียงเชียร์เรือนแสน กมรับเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยทั้งทัวร์นาเมนต์ นี่คือสภาพแวดล้อมที่กดคุณภาพนักเตะอังกฤษให้เหลือน้อยลง ยิ่งอังกฤษมีปัญหาเจาะแนวรับตั้งลึกอยู่แล้ว เกมนี้จะอึดอัดกว่าที่คิด

แต่สุดท้ายผมเชื่อว่าคุณภาพตัวรุกจะเฉือนคม อังกฤษมี เคน ที่กำลังร้อน เป็นคนจบสกอร์ระดับโลก บวก เบลลิงแฮม และตัวสำรองเปลี่ยนเกมอย่าง ซากา กับ กอร์ดอน ที่พร้อมงัดออกมาใช้ในจังหวะสำคัญ ถ้าเกมยืดไปช่วงท้าย ความลึกของขุมกำลังอังกฤษน่าจะได้เปรียบ

จุดพลิกเกมที่ผมมองคือ ถ้าเม็กซิโกได้ประตูขึ้นนำก่อนเมื่อไหร่ พวกเขาถนัดมากในการตั้งรับลึกปิดเกม แบบที่ทำกับเอกวาดอร์มาแล้ว งานนี้อังกฤษจะเหนื่อยหนัก แต่ถ้าจบ 90 นาทียังเสมอ ผมเทน้ำหนักไปทางอังกฤษในช่วงต่อเวลา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 15:20 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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