ทายผลบอล บราซิล พบ นอร์เวย์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ รอบ 16 ทีมสุดท้าย

คืนนี้มีบิ๊กแมตช์ที่แฟนบอลไม่ควรพลาด บราซิล แชมป์โลก 5 สมัย เปิดหัวรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยการเจอกับทีมม้ามืดฟอร์มร้อนอย่าง นอร์เวย์ ที่มี เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ เป็นหัวหอก งานนี้ไม่ใช่เกมง่ายอย่างที่หลายคนคิด
- ดูบอลสด บราซิล VS นอร์เวย์ ฟุตบอลโลก 2026
- วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. เข้าสู่เช้ามืดวันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2569 เวลา 03.00 น. ตามเวลาไทย
- สนามในนครนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
- ดูสดฟรีได้ทางช่อง MONOMAX SPORTS (โมโน 29)
- ผู้ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง เม็กซิโก กับ อังกฤษ ที่เตะต่อในเวลา 07.00 น.
บราซิลมาแบบหืดจับ ปัญหารุมเร้ากลางสนาม
เส้นทางของทัพเซเลเซาภายใต้การคุมทีมของ คาร์โล อันเชล็อตติ ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร รอบที่แล้วบราซิลเพิ่งพลิกแซงชนะ ญี่ปุ่น 2-1 จากประตูชัยของ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ในนาทีที่ 95 ซึ่งเป็นประตูในเวลาปกติที่ช้าที่สุดในประวัติศาสตร์รอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลก ส
ปัญหาใหญ่สุดตอนนี้คืออาการบาดเจ็บ ราฟินญ่า และ ลูคัส ปาเกต้า สองตัวรุกคนสำคัญ ถูกตัดชื่อออกจากเกม โดยปาเกต้ามีความเสี่ยงที่จะจบทัวร์นาเมนต์ไปเลย ส่วน คาเซมิโร่ เดินออกจากสนามแบบกะเผลกหลังเกมเจอญี่ปุ่น แต่คาดว่าจะพร้อมลงเล่น การเสียตัวสร้างสรรค์เกมไปหลายคนทำให้แดนกลางของบราซิลดูจืดลงอย่างเห็นได้ชัด
แม้จะเจอปัญหา แต่ความลึกของทีมยังเป็นต่อ บราซิลยังมี วินิซิอุส จูเนียร์ ที่ยังไม่ระเบิดฟอร์มเต็มร้อย บวกกับตัวสำรองคุณภาพอีกเพียบ และ บรูโน่ กีมาไรส์ ที่รั้งตำแหน่งจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ด้วยจำนวน 4 ครั้ง
นอร์เวย์รอมา 28 ปี ฮาลันด์คือทุกอย่าง
นอร์เวย์เข้ารอบ 16 ทีมได้เป็นครั้งแรกหลังพลาดฟุตบอลโลกมา 6 สมัยติดต่อกัน การกลับมาครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรสังหารอย่าง ฮาลันด์ อย่างแท้จริง
หัวหอกวัย 25 ปี อยู่ในฟอร์มที่น่ากลัว เขายิงไปแล้วครึ่งหนึ่งของ 10 ประตูที่นอร์เวย์ทำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ รวมถึงประตูชัยตอนท้ายเกมที่เขี่ย ไอวอรี่โคสต์ ตกรอบ 32 ทีมด้วยสกอร์ 2-1 สถิติระดับตำนานของเขาบอกทุกอย่าง ยิงให้ทีมชาตินอร์เวย์ไป 60 ประตูจากการลงเล่นเพียง 53 นัด และมี 112 ประตูในพรีเมียร์ลีก จาก 132 เกม
แต่นอร์เวย์ไม่ได้มีดีแค่ฮาลันด์ มาร์ติน โอเดการ์ด กัปตันทีมอาร์เซนอล คือจุดเชื่อมสำคัญระหว่างแดนกลางกับแนวรุก ถ้าเขามีเวลากับบอลและหาจังหวะส่งได้ นอร์เวย์อันตรายทันที ปีกจอมเทคนิคอย่าง อันโตนิโอ นูซ่า ก็เป็นอีกตัวที่ต้องจับตา
คู่ปรับพรีเมียร์ลีกเจอกันอีกครั้ง กาเบรียล ปะทะ ฮาลันด์
ไฮไลต์ทางแท็กติกของเกมอยู่ที่การประกบตัวต่อตัวสุดเดือด กาเบรียล มากาไลส์ ปราการหลังของอาร์เซนอล กับ ฮาลันด์ ของแมนฯ ซิตี้ ที่เคยดวลกันดุเดือดในศึกพรีเมียร์ลีกมาหลายฤดูกาล บราซิลหวังว่ากาเบรียลจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการหยุดเจ้าตัว
จุดที่นอร์เวย์อาจหาช่องได้คือแบ็กของบราซิล โซลบัคเก้น กุนซือนอร์เวย์ อาจสั่งให้ปีกบุกใส่ตำแหน่งฟูลแบ็กที่เป็นจุดอ่อนของบราซิล โดยเฉพาะ นูซ่า ที่น่าจะสร้างปัญหาได้มาก
ประวัติศาสตร์อยู่ข้างไวกิ้ง
สองทีมเคยเจอกันในฟุตบอลโลกหนเดียวคือรอบแบ่งกลุ่มปี 1998 ซึ่งนอร์เวย์พลิกแซงชนะ 2-1 เขี่ยแชมป์เก่าอย่างบราซิลได้อย่างช็อกโลก เกมนั้น เบเบโต้ ทำให้บราซิลนำก่อน ก่อนที่ ตอเร่ อันเดร โฟล จะตีเสมอ และ เคทิล เร็คดัล ซัดจุดโทษช่วงท้ายปิดเกม นอกจากนี้ยังมีสถิติชวนหวาดเสียว นอร์เวย์ไม่เคยแพ้บราซิลเลยในการเจอกัน 4 นัดก่อนหน้านี้
บราซิลกับคำสาปทีมยุโรป
อีกสถิติที่กดดันบราซิลคือ นับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี 2002 พวกเขาถูกทีมจากทวีปยุโรปเขี่ยตกรอบน็อกเอาต์มาตลอด ทั้ง ฝรั่งเศส 2006, เนเธอร์แลนด์ 2010, เยอรมนี 2014, เบลเยียม 2018 และ โครเอเชีย 2022 และคืนนี้คู่แข่งที่ขวางอยู่ก็เป็นทีมยุโรปอีกเช่นเคย
ราคาต่อรองและแนวโน้ม
แม้เจอปัญหาเพียบ แต่บราซิลยังเป็นเต็งอยู่ดี ราคาต่อรองจาก FanDuel ให้บราซิลต่อที่ -125 นอร์เวย์รองที่ +360 เสมอ +260 และตั้งจำนวนประตูสูงต่ำที่ 2.5 ลูก ด้านโอกาสเข้ารอบ บราซิลอยู่ที่ -270 ส่วนนอร์เวย์ +210 ขณะที่นักวิเคราะห์ฝั่งไทยประเมินโอกาสผ่านเข้ารอบ 8 ทีมของบราซิลสูงถึง 65.6% ต่อ 34.5% ของนอร์เวย์ และคาดสกอร์บราซิลชนะ 2-1
สรุปคือบราซิลเหนือกว่าในแง่ชื่อชั้นและความลึกของทีม แต่ปัญหาบาดเจ็บกลางสนามบวกกับพลังของฮาลันด์และประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นใจ ทำให้เกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ราคาบอก ถ้าโอเดการ์ดได้เล่นอิสระเมื่อไหร่ เซอร์ไพรส์ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม
บราซิล: อลิสซง / ดานิโล, มาร์กินญอส, กาเบรียล มากาไลส์, ซานโตส / บรูโน่ กีมาไรส์, คาเซมิโร่, เอนดริก / รายัน, คุนญ่า, วินิซิอุส จูเนียร์
นอร์เวย์: นีลันด์ / เพเดอร์เซน, อาเยอร์, เฮ็กเก็ม, มอลเลอร์ วูล์ฟ / โอเดการ์ด, แบร์เก้, แบร์ก / เซอร์ลอธ, ฮาลันด์, นูซ่า
(รายชื่อ 11 ตัวจริงยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองทีม อาจมีการปรับเปลี่ยนก่อนเกม)
ทายผลบอล บราซิล ชนะ 2-1 นอร์เวย์
เหตุผลหลักคือช่องว่างเรื่องความลึกของทีมห่างกันจริง ถึงบราซิลจะเสีย ปาเกต้า กับ ราฟินญ่า ไป แต่ตัวสำรองระดับที่คนอื่นยังอยากได้ไปเป็นตัวจริง อันเชล็อตติ ยังมีทางออกเยอะ ที่สำคัญคือ วินิซิอุส จูเนียร์ ยังไม่ระเบิดฟอร์มเต็มร้อยเลยตลอดทัวร์นาเมนต์ เกมน็อกเอาต์แบบนี้แหละที่ดาวใหญ่มักจะตื่น
ฝั่ง นอร์เวย์ เชื่อว่า ฮาลันด์ จะได้ลุ้นอย่างน้อยหนึ่งจังหวะและมีโอกาสได้ยิง เพราะแบ็กบราซิลเป็นจุดอ่อนจริง เกมนี้เลยไม่น่าจะจบแบบคลีนชีต แต่กุญแจอยู่ที่ โอเดการ์ด ถ้า บรูโน่ กีมาไรส์ กับแดนกลางบราซิลไล่บี้ปิดพื้นที่เขาได้ ท่อน้ำเลี้ยงของนอร์เวย์จะฝืดทันที แล้วฮาลันด์จะโดดเดี่ยว
จุดที่ทำให้ไม่กล้าฟันธงขาดคือประวัติศาสตร์ล้วนๆ นอร์เวย์ไม่เคยแพ้บราซิลมาก่อน บวกกับคำสาปทีมยุโรปที่เขี่ยบราซิลตกรอบมา 5 สมัยติด ถ้าจะมีเซอร์ไพรส์ ผมมองว่าจบ 90 นาทีเสมอแล้วไปดวลกันช่วงต่อเวลา มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้
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