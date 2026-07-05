ตร.ขยายผล “คดีแอร์สาว” จับหนุ่มพะเยา กรีดกระเป๋า ทิ้งเฮโรอีนลงชักโครก
ตำรวจบุกจับหนุ่มพะเยา ขยายผล “คดีแอร์สาว” ลักลอบขนเฮโรอีน ซุกกระเป๋าลายช้างไทย สารภาพทำลายหลักฐานทิ้งชักโครก
5 ก.ค. 2569 พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ขยายผลคดีแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ 900 กรัม ในกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ออสเตรเลีย โดยนำทีมทำการตรวจค้นและจับกุมตัว นายนันทวัฒน์ อายุ 47 ปี ชาวจังหวัดพะเยา ที่หอพักแห่งหนึ่งใน ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” พร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย จำนวน 7 ใบ และเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋า บรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวน 2 ถุง น้ำหนักรวมถุงถุงละ 0.4 กรัม ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน)
นายนันทวัฒน์ รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน 6 ใบมาจาก “นายอุทัย” แต่ต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลีย ตนเกิดความกลัว จึงได้ติดต่อกลับไปหา นายอุทัย ซึ่งปลายทางบอกให้ “จัดการอย่างไรก็ได้”
ตนจึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมด แล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐาน จากนั้นได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐาน โดยจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข 4040 ต.จำปา อ.ท่าเรือ พบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงได้ทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้า นำมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นสารเฮโรอีน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกจับกุมและคุมตัวนายนันทวัฒน์ ส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งเตรียมขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป
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