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แฟนคลับช็อก! “เจ๋ง บิ๊กแอส” ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 12:26 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 12:26 น.
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แฟนคลับช็อก! "เจ๋ง บิ๊กแอส" ร่วงทะลุเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต เจ็บซ้ำขาข้างเดิม

แฟนคลับช็อก! “เจ๋ง บิ๊กแอส” ประสบอุบัติเหตุ ร่วงทะลุพื้นเวที ขณะโชว์คอนเสิร์ต จ.ชลบุรี บาดเจ็บซ้ำขาข้างเดิม

“พี่หมู บิ๊กแอส” หรือ อภิชาติ พรมรักษา มือกีต้าร์วงร็อกชื่อดัง โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Apichart Promrugsa เปิดเผยว่า ระหว่างที่วงบิ๊กแอสขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อแผ่นซีเมนต์บอร์ดพื้นเวทีทะลุ ส่งผลให้ “เจ๋ง บิ๊กแอส” นักร้องนำ ตกลงไปและได้รับบาดเจ็บที่ขา

พี่หมูโพสต์ระบุว่า “พื้นทะลุอีกแล้ว พี่เจ๋งโดนซ้ำขาเดิมอีกแล้วว” ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะเจ๋งเคยผ่านประสบการณ์ตกเวทีทะลุมาแล้วครั้งหนึ่ง จนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลในคอนเสิร์ตที่ จ.มหาสารคาม เมื่อปี 2560

หมู บิ๊กแอส โพสต์
FB/ Apichart Promrugsa

เจ๋ง บิ๊กแอส โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก Jeng Konalo ขณะแสดงบนเวทีพร้อมข้อความว่า “Good bye ครับทุกคน” จากคลิปจะเห็นว่าเจ๋งแสดงด้วยความสนุกสนาน ก่อนเดินออกไปกระโดดบริเวณด้านหน้าเวที จนเกิดเหตุพื้นทะลุและตกลงไปได้รับบาดเจ็บ

แฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากพากันแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจในคอมเมนต์ พร้อมเรียกร้องให้ผู้จัดคอนเสิร์ตให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเวที และจัดทำเวทีให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก

คลิปนาที เจ๋ง บิ๊กแอส ตกจากเวที
FB/ Jeng Konalo

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 12:26 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 12:26 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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