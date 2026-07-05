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กรมอุตุฯ เตือนพายุ “ไมสัก” 5-6 ก.ค. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับฝนถล่มหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 09:25 น.
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กรมอุตุฯ เตือนพายุ "ไมสัก" 5-6 ก.ค. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เตรียมรับฝนถล่มหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 9 เตือนพายุ “ไมสัก” ภาคเหนือ อีสานตอนบน และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 5-6 ก.ค. 69 เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

5 ก.ค. 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง พายุ “ไมสัก” ฉบับที่ 9 (112/2569) ระบุว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (5 ก.ค. 69) พายุโซนร้อนกำลังแรง “ไมสัก” (MAYSAK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกว๋างนิญ ประเทศเวียดนามแล้ว และเมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (5 ก.ค. 69) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกว่างซี ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 93 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อย ด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

จากอิทธิพลของพายุ “ไมสัก” และร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 ก.ค. 69

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุไมสัก
กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 05 ก.ค. 2569 09:25 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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