นิด้าโพล เผย คนยังเทใจหนุน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ พรรคประชาชน นำลิ่วเบอร์หนึ่ง
นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ณัฐพงษ์” คว้าอันดับ 1 คนสนับสนุนเป็นนายกฯ ส่วน พรรคประชาชน นำลิ่วเบอร์หนึ่งคนยังเชียร์มากที่สุด
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2569” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง
บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้
- อันดับ 1 ร้อยละ 26.08 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน)
- อันดับ 2 ร้อยละ 21.68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
- อันดับ 3 ร้อยละ 11.80 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)
- อันดับ 4 ร้อยละ 11.64 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย)
- อันดับ 5 ร้อยละ 10.24 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
- อันดับ 6 ร้อยละ 4.08 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี)
- อันดับ 7 ร้อยละ 2.72 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- อันดับ 8 ร้อยละ 2.56 พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- อันดับ 9 ร้อยละ 2.16 พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)
- อันดับ 10 ร้อยละ 2.04 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- อันดับ 11 ร้อยละ 1.32 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย)
ร้อยละ 3.68 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่) นางสาวตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี (พรรคไทรวมพลัง) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายรังสิมันต์ โรม (พรรคประชาชน)
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ (พรรคประชาชน) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (พรรคภูมิใจไทย) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นางสาวรักชนก ศรีนอก (พรรคประชาชน)
นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง (พรรคประชาชน) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคทางเลือกใหม่) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) และนายสุชาติ ชมกลิ่น (พรรคภูมิใจไทย)
พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้
- อันดับ 1 ร้อยละ 34.80 พรรคประชาชน
- อันดับ 2 ร้อยละ 17.00 พรรคภูมิใจไทย
- อันดับ 3 ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทย
- อันดับ 4 ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์
- อันดับ 5 ร้อยละ 5.32 ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้
- อันดับ 6 ร้อยละ 2.96 พรรครวมไทยสร้างชาติ
- อันดับ 7 ร้อยละ 2.76 พรรคไทยภักดี
- อันดับ 8 ร้อยละ 2.04 พรรคเศรษฐกิจ
- อันดับ 9 ร้อยละ 1.92 พรรคไทยสร้างไทย
- อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 พรรคเสรีรวมไทย
ร้อยละ 2.08 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคพลังประชารัฐ พรรคโอกาสใหม่ พรรคประชาชาติ และพรรคไทรวมพลัง
ที่มา: นิด้าโพล
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