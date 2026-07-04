ส่งกำลังใจ! นักร้องสาวเวทีดัง ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 3 วอนอุดหนุนสินค้าช่วยค่ารักษา

ส่งกำลังใจ! นักร้องสาวเวทีดัง ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 3 เตรียมเข้ารับการผ่าตัก-ฉายแสง วอนอุดหนุนสินค้า ใช้เป็นค่ารักษาตัว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักร้องสาวอดีตนักล่าฝันจากเวที True Academy Fantasia Season 1 อย่าง แหม่ม ภัทราวดี จินะมุสิ หรือ แหม่ม AF1 ที่ล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตชีวิตว่า กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม ระยะ 3 และเตรียมผ่าตัด พร้อมฉายแสงในเร็ว ๆ นี้
โดย แหม่ม AF1 ได้โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต ในการช่วยอุดหนุนสินค้าที่เธอนำมาขาย เพื่อหาเงินมาใช้เป็นค่ารักษาตัว รวมถึงค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งหลังจากโพสต์คลิปลงไปก็มีทั้งคนรู้จัก ชาวเน็ต รวมถึงแฟนคลับของเธอเข้ามาคอมเมนต์สั่งสินค้ากันเป็นจำนวนมาก
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อ้างอิงจาก : FB Pattaravadee Victoria Jinamusi
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