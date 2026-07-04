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โน้ส อุดม เผยสาเหตุคัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 16:18 น.
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เปิดใจครั้งแรก "โน้ส อุดม" เผยสาเหตุ คัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้
ภาพจาก : กรรมกรข่าว คุยนอกจอ

เปิดใจครั้งแรก โน้ส อุดม เผยสาเหตุคัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้ หลังถูกหักหลังจากคนที่รักและไว้ใจ

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับอย่างมาก เมื่อ “โน้ส อุดม แต้พานิช” ศิลปินเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง ได้ไปนั่งเปิดใจในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเขาได้พูดถึงสาเหตุที่กลับมาจับไมค์ขึ้นเวทีอีกครั้ง ใน เดี่ยว 16 (DEAW 16 : NEVER GROW UP) Thai Stand Up Comedy ซึ่งจะจัดแสดงทอล์กโชว์ ที่ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน ทั้ง 7 รอบ ระหว่างวันที่ 11-13 และ 17-20 กันยายน 2569

โน้ส อุดม เล่าว่า ถูกอดีตลูกน้องคนสนิทที่ไว้ใจ นำบัตรไปทำธุรกรรมต่าง ๆ จนรายได้จากการทัวร์เดี่ยวไมโครโฟนกว่า 46 รอบที่ผ่านมาสูญหายไปทั้งหมด จนต้องนำบ้านที่อาศัยอยู่ไปจำนอง เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โน้ส ยอมรับว่า ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งในวัยเท่านี้

สำหรับเรื่องของคดีความ โน้ส อุดม เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า “ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกผู้ก่อเหตุ 20 ปีโดยไม่มีการประกันตัว แต่ตนเองไม่เคยไปปรากฏตัวที่ศาล เพราะยังคงรู้สึกเจ็บปวดและทำใจไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับคนที่เคยรักและไว้ใจที่มาหักหลังตนเช่นนี้”

แม้ชีวิตจะต้องเผชิญกับมรสุมหนักหน่วงเพียงใด แต่ โน้ส อุดม ยืนยันว่าเขาเลือกที่จะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลัง และใช้เสียงหัวเราะจากผู้ชมเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้

โน้ส อุดม เผยสาเหตุคัมแบ็กเวที เดี่ยว 16 หมดตัว-หาเงินใช้หนี้-1
ภาพจาก : กรรมกรข่าว คุยนอกจอ

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อ้างอิงจาก : รายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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