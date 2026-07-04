เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 15:32 น.
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เช็กด่วน! รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69

เช็กด่วน! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี พ.ศ. 2569

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ได้โพสต์แจ้งข่าวดี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งหมด 5,279 ราย ใน 10 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2569 ดังนี้

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4,338 ราย
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 150 ราย
  • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 117 ราย
  • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 75 ราย
  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 174 ราย
  • นิติกรปฏิบัติการ 27 ราย
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 212 ราย
  • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 20 ราย
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 56 ราย
  • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 110 ราย

ทั้งนี้ทาง ปภ. จะแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ให้ทราบก่อนวันสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th และ https://ddpm.thaijobjob.com

(ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่) หรือ QR Code ที่แนบ

รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69-1

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อ้างอิงจาก : FB กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เว็บไซต์ person.disaster

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 15:32 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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