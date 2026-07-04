เศรษฐกิจ
เช็กด่วน! รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69
เช็กด่วน! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี พ.ศ. 2569
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ได้โพสต์แจ้งข่าวดี ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งหมด 5,279 ราย ใน 10 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2569 ดังนี้
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4,338 ราย
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 150 ราย
- นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 117 ราย
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 75 ราย
- นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 174 ราย
- นิติกรปฏิบัติการ 27 ราย
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 212 ราย
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 20 ราย
- นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 56 ราย
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 110 ราย
ทั้งนี้ทาง ปภ. จะแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ให้ทราบก่อนวันสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th และ https://ddpm.thaijobjob.com
(ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่) หรือ QR Code ที่แนบ
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อ้างอิงจาก : FB กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เว็บไซต์ person.disaster
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เช็กด่วน! รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปภ. ปี 69
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